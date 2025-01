Rabbia Meloni: “Vorrebbero governare i giudici, assurdo: l’inchiesta su di me è un danno all’Italia”

“Ieri mi sono ritrovata sulla prima pagina del Financial Times con la notizia che sono stata indagata: se in Italia capiscono cosa sta accadendo, all’estero non è la stessa cosa…”, esordisce la premier Giorgia Meloni a proposito del caso Almasri, intervenendo in video-collegamento a ‘La Ripartenza’, evento ideato da Nicola Porro. Cosa sta accadendo? Nulla, se non il solito copione: qualcuno denuncia, le toghe rosse procedono, la sinistra specula. E il tutto finisce in pasto ai giornali, in tutto il mondo. “Ecco cosa mi manda ai matti: puoi fare tutti i sacrifici necessari, ma se quegli stessi italiani che dovrebbero remare con te ti remano contro, smontano tutto il lavoro che fai…”, dice con amarezza in una intervista rilasciata in collegamento da Palazzo Chigi, con due bandiere tricolore alle spalle: la premier replica per le rime all’opposizione, politica e giudiziaria, che in questi giorni sta speculando sulla vicenda del rimpatrio del libico Almasri, con tanto di “avviso” di inizio indagine, al Tribunale dei ministri, per lei, due ministri e un sottosegretario. “Un atto voluto e un danno alla nazione“, dice, a proposito della denuncia che ha indotto la Procura di Roma ad aprire un fascicolo.

Meloni a tutto campo sui giudici politicizzati

“Non è normale che alcuni magistrati politicizzati cerchino di colpire chi non è politicamente schierato con loro”, attacca Meloni. La magistratura – prosegue – è una colonna portante della nostra Repubblica, ma nessun edificio poggia su una colonna sola”. “Quando un potere dello Stato pensa di poter fare a meno degli altri, il sistema crolla. Se alcuni giudici vogliono governare, si candidano e alle elezioni e governano. In alcuni casi lo hanno fatto, legittimamente. L’unica cosa che non si può fare è che loro governano e io vado alle elezioni: questo non lo accetterebbe nessuno. Noi abbiamo scelto di scrivere un’altra storia: una storia di rispetto delle regole, di rispetto dei ruoli e di credibilità delle istituzioni. Una storia di orgoglio e libertà per le persone perbene. Forse per questo non siamo graditi”. Poi la premier prosegue: “Ci sono alcuni giudici, fortunatamente pochi, che vogliono decidere la politica industriale, ambientale, le politiche dell’immigrazione, vogliono decidere come si possa riformare la giustizia… In pratica vogliono governare loro. Ma c’è un problema: se io sbaglio, gli italiani mi mandano a casa; se loro sbagliano, nessuno può fare o dire niente. Nessun potere al mondo in uno Stato democratico funziona così, i contrappesi servono a questo”.