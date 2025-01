Putin-Trump, “Gli Emirati arabi sono i più adatti a ospitare il vertice”: le parole di un esperto russo

Gli Emirati arabi uniti potrebbero ospitare il prossimo incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump. Questa è la previsione di Oleg Karpovich, vicerettore per gli affari scientifici presso l’Accademia diplomatica del ministero degli Esteri russo, che ha poi escluso la Svizzera come plausibile terreno d’incontro tra i due presidenti. Gli Emirati rappresentano un’opzione più semplice da selezionare, poiché la Svizzera – secondo le sue attestazioni – non sarebbe più lo stato neutrale che era un tempo. Inoltre, l’esperto russo ritiene che Trump abbia compreso come le politiche adottate dal Presidente americano uscente, Joe Biden, non abbiano portato nient’altro che una profonda crisi nelle relazioni tra Russia e Stati Uniti. Karpovich ha poi ricordato l’impegno preso da The Donald per “risolvere la crisi Ucraina” e che adesso è il suo momento di “mantenere le promesse fatte”.

Gli Emirati arabi come punto d’incontro tra Putin e Trump

“La Svizzera ha cessato di essere un paese neutrale da quando ha aderito alle sanzioni anti-russe. Non è più il territorio neutrale che era una volta” ha spiegato Oleg Karpovich in merito al territorio che ospiterà il futuro vertice tra Putin e Trump. “Quindi, è probabile che venga scelto un paese mediorientale – ha aggiunto il funzionario – a questo proposito, gli Emirati arabi uniti si distinguono come un’opzione praticabile, data la loro storia di facilitazione di vari scambi, negoziati e consultazioni. Gli Emirati arabi uniti hanno una storia positiva nell’ospitare tali colloqui”.

La promessa di Trump e l’esclusione della Svizzera dall’incontro

“Durante la sua campagna elettorale, Donald Trump ha dichiarato che avrebbe contribuito a risolvere la crisi ucraina – ha proseguito Karpovich – è giunto il momento di passare alla fase successiva e di mantenere le promesse fatte”. Sembra peraltro che ora Putin si fidi esclusivamente di Trump sulla questione dei negoziati per la pace in Ucraina, arrivando a specificare che le trattative “devono tenersi fra Russia e Stati Uniti senza la partecipazione di alcun altro Paese occidentale”.