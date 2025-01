Putin saluta Trump presidente: “Siamo pronti a un dialogo alla pari anche sulla pace in Ucraina”

Vladimir Putin saluta l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca e nel giorno dell’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, in programma oggi 20 gennaio 2025, ribadisce la disponibilità della Russia al dialogo con la nuova amministrazione americana sulla guerra in Ucraina, rende noto l’agenzia Tass.

Putin e l’insediamento di Trump: promesse di collaborazione…

“La cosa più importante è eliminare le cause profonde, di cui abbiamo parlato molte volte, della crisi (che ha innescato il conflitto in Ucraina, ndr)”, ha affermato il presidente russo parlando di fronte al Consiglio di sicurezza nazionale. Putin ha espresso la disponibilità della Russia “anche al dialogo con la nuova Amministrazione americana sul conflitto in Ucraina”. “Questa è la cosa più importante”, ha ripetuto, citato dall’agenzia Tass. Sull’Ucraina “voglio sottolineare che l’obiettivo non deve essere una tregua breve, ma una pace duratura basata sul rispetto dei legittimi interessi di tutti i popoli”, ha affermato Putin dicendosi “aperto al dialogo”. “Naturalmente combatteremo per gli interessi della Russia, per gli interessi del popolo russo”, ha aggiunto.

Il piano di Trump per la politica estera

Trump, anche nell’ultimo comizio tenuto nella serata di domenica a Washington, ha ribadito la volontà di ”porre fine alla guerra in Ucraina”. Durante la campagna elettorale, il nuovo presidente degli Usa ha detto e ripetuto che avrebbe favorito una rapida soluzione diplomatica del conflitto. Ora, rispetto a qualche mese fa, le prospettive sembrano parzialmente cambiate. “La guerra in Ucraina è una follia, i numeri dei soldati morti sono incredibili”, ha detto più volte Trump, preannunciando più volte un incontro con Putin.

“Ci vedremo presto”, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Da Mosca, il Cremlino non ha fornito elementi concreti relativi all’organizzazione di un colloquio diretto tra i due presidenti. Il messaggio odierno di Putin ribadisce la disponibilità ad un dialogo relativo alla guerra che è in corso da quasi 3 anni.