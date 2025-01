Putin elogia Trump: “Intelligente e pragmatico, con lui presidente il conflitto in Ucraina si poteva evitare”

Vladimir Putin si è detto convinto che se Donald Trump fosse stato rieletto presidente degli Usa nel 2020, la guerra con l’Ucraina si sarebbe potuta evitare. “Chiudiamo questa guerra che, se fossi stato presidente io, non sarebbe mai iniziata. Possiamo farlo nel modo facile o in quello difficile – aveva scritto il tycoon su X alcuni giorni fa – e quello facile è sempre il migliore. È il momento di fare un accordo. Non devono essere perse altre vite umane”. The Donald aveva già minacciato di introdurre nuovi dazi nei confronti della Russia, se Putin non avesse accettato di giungere molto presto a un accordo.

Putin ha “lodato” il carattere “pragmatico e intelligente” di Trump che secondo lui non cercherà di abbassare veramente il prezzo del petrolio per arrivare a una fine del conflitto in Ucraina, visto che la mossa potrebbe rivelarsi negativa anche per gli Stati uniti. “Non è solo una persona intelligente, ma anche pragmatica. Non prenderà decisioni che saranno negative per l’economia americana”, ha confermato il presidente russo, che sembra aver gradito il ritorno di Trump alla Casa Bianca.

L’elogio di Putin e l’avvertimento di Trump: “Se la guerra non finirà, imporrò dei dazi”

“Se non risolvono questa guerra presto, quasi immediatamente, imporrò dazi consistenti alla Russia, tasse e anche grandi sanzioni – ha aggiunto Trump sulla guerra in Ucraina – io non voglio farlo, sapete che io amo il popolo russo, è un grande popolo ma dobbiamo far finire questa guerra”. Durante un’intervista a Sean Hannerty su Fox news, il presidente americano ha parlato anche dell’attuale presidente ucraino: ” Volodymyr Zelensky ha risposto ad una potenza molto più grande, molto più forte, non avrebbe dovuto farlo perché avremmo potuto trovare un accordo” ha aggiunto, sottolineando che quest’ultimo non sia “un angelo”. Trump ha poi fatto il paragone tra Russia e Ucraina, elencando il numero dei carri armati, attestando la superiorità di Mosca nel conflitto e affermando che la difesa ucraina “non può rispondere a questo”.

Il nuovo inquilino della Casa Bianca ha insistito inoltre sull’obiettivo di pacificazione, credendo che “alla fine questa è una guerra che deve essere risolta”, riconoscendo come Zelensky abbia mostrato attenzione per il raggiungimento di un accordo, mentre sarà difficile portare al tavolo Putin sul quale è pronto ad aumentare la pressione. Considerando però gli ultimi atteggiamenti del presidente russo nei confronti di Trump, lo scenario potrebbe anche cambiare.