Preso il presunto killer del vigilante di Bergamo: è un 28enne irregolare del Togo

Un 28enne del Togo è stato fermato all’alba al confine tra Italia e Svizzera con l’accusa di aver ucciso ieri pomeriggio a coltellate in centro a Bergamo un vigilante, addetto alla sicurezza di un Carrefour. Il fermato sarebbe un senza fissa dimora che, secondo quanto emerge dalle indagini, stava tentando di fuggire in Svizzera.

Mamadi Tunkara, 36 anni, originario del Gambia, è stato ucciso a coltellate introno alle 15 in via Tiraboschi, nel pieno centro di Bergamo, non lontano dal Comune. Secondo una prima ricostruzione, ‘Lookman‘, cosi’ lo chiamavano gli amici per le treccine simili a quelle dell’attaccante dell’Atalanta, stava andando al lavoro in bicicletta quando è stato spinto a terra da un uomo di colore che poi lo avrebbe accoltellato e sarebbe fuggito fino a spingersi al confine con la Svizzera.

Secondo le ricostruzioni di alcuni testimoni oculari rese ai cronisti locali, il killer avrebbe teso un agguato a Tunkara. Lo avrebbe aspettato per colpirlo con quattro fendenti, al petto e all’addome, poi è scappato subito. Probabilmente i due cittadini africani si conoscevano o comunque si erano già incontrati e potrebbero aver avuto una lite già prima dell’agguato.

Mamadi Tunkara, a Bergamo era chiamato Lookman

I soccorsi del 118 sono stati tempestivi, ma per Tunkara non c’è stato nulla da fare. L’omicida si è poi velocemente dileguato, scappando verso via Moroni, altra strada del centro di Bergamo bassa.

“Mamadi era un bravo ragazzo. Eravamo amici: tra nativi del Gambia tutte le settimane ci incontriamo. Viveva in Italia da almeno 5 anni, con il fratello, e da tempo lavorava come responsabile della sicurezza”: questo il racconto rilasciato a L’Eco di Bergamo da un amico di Tunkara. L’episodio è avvenuto in una delle strade principali di Bergamo bassa, non distante dal Sentierone, dove sono allestiti i mercatini di Natale e la ruota panoramica davanti a Palazzo Frizzoni, sede del municipio.

La nota di Carrefour Italia sul vigilante di Bergamo

“Carrefour Italia ha appreso con dolore della morte, a seguito di un’aggressione, di un addetto alla sicurezza impiegato presso un punto vendita di Bergamo e dipendente di una societa’ terza”. La catena di supermercati per la quale lavorava Mamadi Tunkara, ucciso a Bergamo a coltellate, esprime in un nota il suo cordoglio. “In attesa che le indagini facciano chiarezza su quanto accaduto – si legge ancora nella comunicazione- l’azienda rimane a completa disposizione delle autorita’ competenti per fornire il massimo supporto e si stringe attorno a famigliari e conoscenti della vittima in questa tragica circostanza”.

Nella foto Ansa, Mamadi Tunkara, il vigilante del Carrefour ucciso a Bergamo.