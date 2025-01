“Pezzotto” senza limiti: la Guardia di Finanza sequestra giocattoli col suo simbolo contraffatto

Non c’è limite al “pezzotto”: anche la Guardia di Finanza si è ritrovata col proprio simbolo contraffatto. Il caso è emerso da un’indagine effettuata dagli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova, in collaborazione con il reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova 2, che hanno portato al sequestro di 720 modellini di elicottero taroccati e alla denuncia del legale rappresentante della società importatrice per il reato di contraffazione.

Pezzotto senza limiti: la Gdf scova giocattoli col suo simbolo contraffatto

Durante un controllo doganale, funzionari e militari hanno rinvenuto centinaia di modellini di elicottero “Agusta Westland AW 109”, fedelmente riprodotti con la livrea, i colori d’istituto e i segni distintivi della Guardia di Finanza. Le verifiche successive hanno accertato che l’importatore non disponeva di alcuna autorizzazione per l’utilizzo o la commercializzazione di tali modelli.

Il sequestro dei modellini di “Agusta Westland AW 109” con la livrea delle Fiamme Gialle

I modellini con il simbolo della Guardia di finanza “contraffatto” erano destinati al mercato, ma l’attività di vigilanza sui flussi commerciali in transito dai porti di Genova-Sampierdarena e Genova-Pra’ ha consentito di bloccare un container proveniente dalla Cina, dichiarato contenente “modelli in miniatura”. Grazie all’analisi incrociata di dati e documenti, il carico è stato sottoposto a controllo completo, portando alla scoperta della merce contraffatta. Questa operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alla contraffazione e mira a tutelare il mercato e i consumatori, garantendo condizioni eque per le aziende che operano nel rispetto delle regole. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza proseguono il loro impegno a salvaguardia della legalità presso le frontiere.