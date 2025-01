«Per la guerra nucleare»: i satelliti rivelano la costruzione di un’enorme base militare vicino Pechino

La rivelazione arriva ancora una volta dalle immagini satellitari: la Cina, secondo quanto rivelato dal Financial Times, starebbe costruendo una enorme base militare nei dintorni di Pechino. Qualcosa paragonabile al Pentagono, ma potenzialmente dieci volte più grande. La struttura, secondo fonti dell’intelligence Usa citate dal quotidiano, servirebbe come comando militare per Xi Jinping in tempo di guerra, anche nucleare.

Il cantiere di una enorme base militare vicino Pechino rilevato dai satelliti

Il Financial Times ha ottenuto le immagini allo studio degli 007. Vi si vede un cantiere di circa 600 ettari, che sorge a 30 chilometri sudovest dal centro di Pechino. Gli scavi sono stati individuati come così profondi da far pensare alla costruzione di un bunker, anzi un “super bunker”, che secondo gli esperti militari dovrebbe servire a proteggere i vertici militari e politici cinesi in caso di conflitto. Eventualmente, anche di guerra nucleare.

Un comando grande dieci volte il Pentagono

Secondo le fonti del quotidiano britannico, quello in costruzione potrebbe facilmente diventare il comando militare più grande al mondo, almeno dieci volte il Pentagono. I lavori sarebbero iniziati a metà dello scorso anno e a inizio mese sarebbero andati avanti a ritmo sostenuto senza una presenza militare visibile, ma con sorveglianza all’ingresso del cantiere e sotto enormi cartelli che vietano foto e sorvoli di droni. L’ambasciata cinese a Washington ha detto di «non essere a conoscenza di dettagli», che ribadendo «l’impegno» della Repubblica Popolare per uno «sviluppo pacifico» e una «politica di difesa di natura difensiva».

Le analisi degli esperti

«Se confermato, questo nuovo bunker per un comando sotterraneo, all’avanguardia, per i vertici militari, anche per il presidente Xi in quanto a capo della Commissione militare centrale, indica l’intenzione di Pechino di costruire non solo una forza convenzionale di livello mondiale, ma anche di puntare su capacità di combattimento nucleare», ha commentato Dennis Wilder, con un passato da responsabile Cina della Cia. L’ex analista della National Geospatial-Intelligence Agency e ora alla All Source Analysis, Renny Babiarz, che ha studiato le immagini, ha sottolineato come ci siano almeno cento gru al lavoro su un’area di oltre 5 chilometri quadrati per sviluppare una struttura sotterranea. L’analisi delle immagini, ha precisato, «indica la possibile costruzione di diverse strutture sotterranee collegate da possibili passaggi sotterranei».