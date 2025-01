Paura per la fidanzata di Sinner: malore per un colpo di calore in campo, Anna Kalinskaya si ritira (video)

Montagne russe, per Jannick Sinner: dalla soddisfazione per la prima vittoria stagionale, nell’esibizione contro Alexei Popyrin, all’apprensione per le condizioni della fidanzata russa Anna Kalinskaya. Giornata movimentata in Australia per Jannik Sinner, che poco dopo il successo contro il giocatore australiano ha appreso del ritiro della fidanzata russa per un malore in campo ad Adelaide con la Kalinskaya costretta a fermarsi di fronte alla svizzera Belinda Bencic in vantaggio con il punteggio di 6-2, 1-0. Dopo aver stretto la mano all’avversaria, Kalinskaya è stata assistita da un medico in campo che le ha misurato la pressione sanguigna per valutarne le condizioni. A questo punto potrebbe essere in dubbio la presenza della russa agli Australian Open.

Il malore della fidanzata di Sinner, Anna Kalinskaya

Attimi di paura, poi la tennista russa ha dato forfait. “Giusta precauzione la sua e dello staff medico, il caldo è nemico soprattutto per gli sportivi che corrono seri rischi: ipotensione, mancato afflusso di sangue al cervello e al cuore”, commenta all’Adnkronos Salute Giuseppe Capua, Specialista in Medicina e Traumatologia dello Sport interviene sul malore della tennista ad una settimana dall’inizio del torneo Australian Open 2025. “Con la pressione bassa si può andare incontro a scompenso cardiaco e cerebrale, alla perdita di sensi (svenimento) ma anche a problemi all’apparato osteo-articolare e muscolare. In questi casi la valutazione va fatta attraverso alcuni parametri – spiega Capua – ovvero la misurazione della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa e eseguendo anche una spirometria, l’esame più comune per valutare la funzionalità respiratoria”. Ma le alte temperature “per chi come uno sportivo, che ha un dispendio energetico molto più elevato rispetto ad una persona comune che non pratica agonismo, possono causare anche problemi a ossa, articolazioni e muscoli”. “Giusta la precauzione dei medici che sono intervenuti per soccorrere la tennista, costretta poi a sospendere il match, in attesa di saperne di più e capire quando Kalinskaya potrà riprendere a giocare” conclude.

Il video delle ultime fasi del match prima del ritiro della fidanzata di Jannick Sinner