“Orgoglio per l’Italia”: Meloni celebra il trionfo australiano di Sinner. Dalla Germania fango sull’azzurro

L’italiano Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta consecutiva gli Australian Open, uno dei quattro grandi tornei internazionali del tennis. In finale alla Rod Laver Arena, il numero 1 del ranking Atp ha battuto in tre set il tedesco Alexander Zverev (n.2 Atp) col punteggio di 6-3, 7-6, 6-3. Per Sinner, vincitore anche dell’Us Open 2024, questo è il terzo titolo slam in carriera negli ultimi due anni, primo italiano a raggiungere questo traguardo.

Sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commenta a caldo: «Un grande Jannik Sinner trionfa agli Australian Open, difendendo il titolo conquistato l’anno scorso. Terzo Slam per lui che, non solo arricchisce il suo palmarès personale, ma rappresenta anche un motivo di grande orgoglio per l’Italia. Bravissimo». Commenti ed elogi che arrivano bipartisan da Salvini a Tajani, da Conte a Santanchè, da Appendino a Tajani.

L’onore delle armi del tedesco Zverev

“Vi assicuro che fa schifo essere qui e non poter toccare il Trofeo… Complimenti Jannik, te lo sei meritato, sei il numero uno del mondo e non di poco. Speravo di essere più competitivo ma sei troppo forte, è troppo facile la risposta. Complimenti, te lo meriti, complimenti al tuo team, fate tutte le cose giuste e nessuno se lo merita più di te”. Lo ha detto il tedesco Alexander Zverev, visibilmente abbattuto, dopo aver perso la finale degli Australian Open contro Jannik Sinner, la terza finale persa dal tedesco.

