Offensiva ucraina nel Kursk. “Distrutto un battaglione di nord coreani”. Arrivano i “Mirage” francesi

Le forze ucraine hanno lanciato una nuova offensiva contro le truppe di Mosca nella regione russa del Kursk. Lo ha annunciato su Telegram il capo dell’ufficio della presidenza, Andriy Yermak: “Regione di Kursk, buone notizie, la Russia avrà quello che si merita”. Obiettivo della nuova offensiva – dopo quella a sorpresa lanciata il 6 agosto scorso – sembrerebbe essere la strada verso Kursk, a nordest della piccola città di Sudzha, che gli ucraini avevano conquistato nei mesi scorsi.

Kiev: “L’offensica ucraina ha sbaragliato le truppe nordocoreani”

L’esercito russo ”ha perso un battaglione di soldati nordcoreani di fanteria e paracadutisti russi” nei combattimenti in corso ”ieri e oggi” nella regione russa di Kursk, al confine con l’Ucraina, ha detto oggi il presidente russo Vlodymyr Zelensky nel corso di una intervista all’agenzia di stampa ucraina Rbc citando il rapporto ricevuto dal suo esercito. Secondo funzionari sudcoreani, finora sono stati inviati in Russia circa 11mila soldati nordcoreani e ci sarebbero segnali secondo cui è in corso un ulteriore dispiegamento di truppe di Pyongyang al fianco dei militari russi.

In azione anche i Mirage francesi

Secondo fonti giornalistiche internazionali, i primi Mirage 2000 francesi entreranno in servizio con l’aviazione ucraina entro il 20 gennaio. Si dovrebbe trattare – scrive Repubblica – di tre caccia, a cui poi ne seguiranno altri sette. I velivoli, tutti della versione 5F, sono stati aggiornati per potere lanciare i missili Storm Shadow/Scalp ossia l’arma a disposizione di Kiev che può colpire a maggiore distanza con maggiore potenza distruttiva. I Mirage 2000 affiancheranno e sostituiranno i logori Sukhoi SU 24 dell’aeronautica ucraina, velivoli risalenti all’epoca sovietica utilizzati intensamente in questi tre anni di combattimenti.

La smentita della Russia: assalti respinti

Secondo Mosca, le forze armate russe avrebbero invece respinto due controffensive ucraine nella regione occidentale russa del Kursk nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Difesa di Mosca sostenendo che in questo arco di tempo le forze ucraine hanno perso fino a 340 soldati e quattro carri armati nella zona di Kursk. In precedenza il capo dell’ufficio della presidenza di Kiev, Andriy Yermak, aveva parlato di una nuova offensiva ucraina contro le truppe russe.

“Un missile ucraino è stato abbattuto nella zona di confine della regione di Kursk”, si legge in una nota. Inoltre, nel respingere le controffensive l’esercito russo ha spiegato che sono stati sferrati attacchi contro nove brigate ucraine e cinque formazioni di difesa territoriale. Distrutti anche tre veicoli da combattimento della fanteria ucraina, quattro veicoli corazzati per il trasporto delle truppe, 12 veicoli corazzati da combattimento, un veicolo per superare gli ostacoli, 20 veicoli a motore e cinque mortai.

