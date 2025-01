Occupazione, l’Italia segna un nuovo record: ora è al 62,5%. La disoccupazione sotto la media Ue

Ancora indicatori economici positivi per l’Italia, che registra un ulteriore aumento del tasso di occupazione e un deciso calo dell’inflazione. È stata in particolare l’Ocse a indicare che nel secondo trimestre dell’anno il tasso di occupazione è salito al 62,5% dal 62% del trimestre precedente e dal 61,4% dell’anno precedente, incrementando ulteriormente un dato che per il nostro Paese era già a livelli mai toccati prima da quando sono iniziate le rilevazioni.

L’Italia segna un nuovo record di occupazione

L’incremento del tasso di occupazione in Italia si inserisce, per altro, in un contesto in cui nell’area dell’Ocse è rimasto sostanzialmente stabile al 70,3%, che è comunque il tasso più alto registrato dal 2005. E benché l’Italia resti ancora al di sotto della media dell’area, la crescita che sta registrando da due anni a questa parte è indice di un cambio di passo sostanziale. Anche il tasso di disoccupazione nell’area Ocse resta stabile, attestandosi al 4,9%. Ugualmente resta fermo nell’Ue, al 5,9%, e nella zona euro, al 6,3%. Anche in questo caso l’Italia registra, invece, un miglioramento: la disoccupazione è scesa dal 5,8% al 5,7% a novembre, attestandosi sotto la media dell’Ue e ancora di più della zona euro.

Tremaglia: «I numeri confermano che stiamo andando nella direzione giusta»

«L’Italia cresce e lo fa concretamente. Questa è la dimostrazione che le politiche promosse dal governo Meloni stanno funzionando», ha commentato il deputato di FdI, Andrea Tremaglia, ricordando che «in meno di due anni sono state messe in campo riforme strutturali per incentivare le assunzioni, favorire il lavoro stabile e sostenere imprese, famiglie e giovani». «Abbiamo tagliato la burocrazia, semplificato le regole per chi investe e introdotto misure per rendere il mercato del lavoro più dinamico e inclusivo. Il governo Meloni ha un obiettivo chiaro: dare a ogni italiano la possibilità di costruire il proprio futuro. Questi numeri – ha concluso Tremaglia – ci confermano che stiamo andando nella direzione giusta; continueremo a lavorare con determinazione per garantire un’occupazione stabile e di qualità».

La decisa frenata dell’inflazione: passa dal 5,7% all’1%

Positivi anche i dati sull’inflazione, registrati dall’Istat. In media, nel 2024 i prezzi al consumo registrano una crescita dell’1,0% contro il +5,7% del 2023. Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (l’inflazione di fondo), i prezzi al consumo salgono del 2% contro il +5,1% dell’anno precedente e al netto dei soli energetici del 2,1% contro il +5,3% nel 2023. «I dati Istat confermano che siamo sulla strada giusta: nel 2024 l’inflazione è scesa all’1%, rispetto al 5,7% del 2023 e all’8,1% del 2022», ha commentato su X il ministro per le Imprese e il made in Italy Adolfo Urso su X.