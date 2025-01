Nel giorno di Pino Daniele arriva la figuraccia di James Senes su “Napul’è così..”. Poi le scuse (video)

“Sono la figlia di James Senese…”. Era in divieto di sosta, ostruiva il passaggio ai pedoni e ai disabili con la sia auto, all’esterno del cinema “Space” dove veniva proiettato il film su Pino Daniele, ma la figlia del sassofonista della storica band del cantante morto dieci anni fa, pretendeva di avere ragione. E quando il padre è arrivato a darle manforte, ha aggiunto la sua figuraccia a quella della figlia. Un blitz del deputato Francesco Emilio Borrelli e un video diffuso sui social ha consentito di ricostruire l’accaduto.

Pino Daniele e la figuraccia di James Senese

“Tu fai bene a fare quello che fai, ma ricordati una cosa, che qua nun ce sta niente a fa”, ha detto James Senese intervenendo in soccorso della figlia. Nella diretta video questa volta il deputato nota due vetture parcheggiate sulle strisce pedonali che bloccavano anche lo scivolo per disabili. “All’interno della struttura si teneva la presentazione del documentario “Pino Daniele – Nero a metà”, e lo stesso co-autore del film Stefano Senardi, costretto sulla sedia a rotelle, non riusciva a utilizzare lo scivolo – ricostruisce in una nota – Da una delle due auto scende una donna che si qualifica subito come figlia di James Senese invece di spostare la vettura si allontana. Dopo una decina di minuti ritorna per spostarla per poi comparire nuovamente con il padre e i toni diventano più aspri”. “La donna tenta di strappare il cellulare dalle mani di Borrelli che chiedeva ripetutamente giustificazioni di un comportamento simile, tentando anche di colpirlo – si legge nella nota – Il noto artista napoletano, invece di chiedere alla figlia di scusarsi ha poi concluso: ‘Tu fai bene a fare quello che fai, ma ricordati una cosa, che qua nun ce sta niente a fa”. Dopo qualche tempo è arrivata anche la Polizia di Stato che ha multato l’altra vettura, che bloccava lo scivolo per disabili e sostava sulle strisce pedonali”.

In serata sono arrivate anche le scuse di James Senese