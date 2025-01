Napoli, il 13 febbraio il “Memorial Andrea Mellone” per la Fondazione Santobono-Pausilipon

Si terrà lunedì 3 febbraio 2025 alle ore 20.30 al teatro Cilea il “Memorial Andrea Mellone”, dedicato al 17enne rimasto vittima di un incidente stradale il 1° febbraio 2024. Per ricordarlo nel corso della serata presentata da Magda Mancuso e Dino Piacenti, con il ricavato – al netto delle spese – devoluto alla Fondazione Santobono-Pausilipon (rappresentata da Flavia Matrisciano, Anna Maria Ziccardi e Silvia Signorelli), interverranno numerosi artisti della musica leggera, della canzone classica e del cabaret partenopeo quali Gigi Finizio, Valentina Stella, Gianni Fiorellino, Stefania Lay, Mister Hyde, Francesco Malapena, Francesca Marini, Carlo Cuomo, Hmuff, Salvatore Gisonna, The Must, Erry Mariano e tanti altri ospiti a sorpresa. All’evento, ideato da Gennaro Mellone (padre del giovane Andrea) con il coordinamento artistico di Francesco Viglietti, presenzieranno illustri ed autorevoli rappresentati delle istituzioni tra cui il deputato Francesco Emilio Borrelli, l’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità del Comune di Napoli Antonio De Jesu, Ezio Tavolarelli dell’Automobile Club Italia, Biagio Ciaramella (vice-presidente della AIFVS Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada), Elena Ronzullo (presidente A.M.C.V.S Associazione Mamme Coraggio e Vittime Della Strada), Rosa Di Bernardo (vice-presidente A.M.C.V.S Associazione Mamme Coraggio e Vittime Della Strada).