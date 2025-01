Nainggolan finito in manette in Belgio: l’ex stella della serie A accusato di traffico di cocaina

Radja Nainggolan, fuoriclasse sul tappeto verde di Cagliari, Roma e Inter, oltre che ex centrocampista della Nazionale belga, è finito in manette. Il calciatore è stato arrestato a Bruxelles con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Lo ha confermato la procura della capitale, che ha reso noti i primi dettagli di un’indagine che sta scuotendo il Belgio e lascia sconvolte intere comunità di tifosi.

L’inchiesta e le accuse

Secondo quanto riferiscono i media locali, l’arresto di Nainggolan è avvenuto nell’ambito di un’operazione su vasta scala contro la criminalità organizzata, focalizzata sul contrabbando di cocaina. La droga, proveniente dal Sud America, verrebbe importata in Europa attraverso il porto di Anversa, snodo già tristemente noto in vicende di traffici illeciti.

La polizia giudiziaria federale ha condotto una trentina di perquisizioni, non solo ad Anversa, ma anche nella capitale belga e nelle sue periferie. Il procuratore Julien Moinil ha preferito non rilasciare ulteriori commenti, lasciando intendere la delicatezza dell’inchiesta. Il calciatore in questione, attualmente sotto interrogatorio, è accusato di essere coinvolto nella distribuzione della cocaina sul territorio belga.

Una macchia sul finale di carriera

A 36anni, Nainggolan sembrava pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera calcistica. Dopo l’esperienza in Indonesia, il centrocampista era tornato in patria per vestire la maglia del Lokeren-Temse, squadra di seconda divisione belga. Il debutto non era passato inosservato, con un gol spettacolare tirato direttamente da calcio d’angolo: segno che il talento non l’aveva mai abbandonato.

Ma questa nuova avventura sportiva, che sembrava un preludio alla chiusura di una carriera brillante, rischia ora di essere macchiata indelebilmente da accuse che, se confermate, rappresenterebbero un crollo definitivo della figura di un calciatore amato e discusso in egual misura.

In attesa di risposte, il club fiammingo rispetta la presunzione di innocenza e mantiene il riserbo. «Possiamo solo confermare che il giocatore non ha giocato per l’allenamento di questa mattina. Il club vuole concentrarsi solo sull’importante partita di recupero di domani sera contro il Kas Eupen», si legge sul loro sito. «Radja Nainggolan non è comunque idoneo a giocare per quella partita», aggiunge.

Nainggolan: una vita fuori dagli schemi

Lungi dall’essere un personaggio convenzionale, il gladiatore del centrocampo dal look aggressivo, con tatuaggi che ricoprono gran parte del corpo e un caratterino niente male, è sempre stato un simbolo di ribellione. Episodi controversi hanno punteggiato la sua carriera, ma nulla che potesse preludere a uno scandalo di tale portata.

Nel 2015, ad esempio, fu al centro di un curioso fraintendimento: alloggiato in un hotel di Anversa, venne scambiato per un terrorista a causa del suo aspetto. «Alcuni clienti dell’hotel pensavano che sembrassi minaccioso», raccontò con ironia. «Fortunatamente la polizia mi ha riconosciuto rapidamente. Poi ho fatto una foto con gli ufficiali». Un aneddoto che, allora, fece sorridere. Quanto in corso di svolgimento oggi, invece, un po’ meno.