Monza, lite di coppia finisce in tragedia: ma stavolta la donna reagisce e a morire accoltellato è il compagno

A Monza una lite violenta tra due conviventi finisce in tragedia: con una 33enne che accoltella e uccide in casa il compagno. Dunque, stavolta – malgrado lo schema più ricorrente sia quello dell’uomo che maltratta, picchia o uccide la moglie o la ex – il tragico epilogo di oggi ribalta i piani: e inverte i ruoli di vittima e carnefice. Sì perché, nonostante la ricostruzione dei fatti sia in via di accertamento, stando a quanto fin qui emerso sulla vicenda, in questo caso non ci ritroviamo di fronte all’ennesimo femminicidio: la vittima, infatti, è l’uomo della coppia, accoltellato dalla compagna. Il 38enne Marco Magagna è morto in ospedale dopo essere stato raggiunto da un fendente al torace che non gli ha dato scampo.

Ed è proprio nell’abitazione nei dintorni di Monza che, dopo l’allarme lanciato dalla donna, i carabinieri della compagnia di Desio e i militari della Tenenza di Cesano Maderno intervenuti nell’abitazione di Via Tonale a Bovisio Masciago, hanno arrestato la donna che di lì a poco, agli inquirenti ha detto: «Mi ha aggredito e io mi sono difesa»…

Monza, accoltella il compagno dopo una lite in casa: arrestata 33enne

Dalle prime ricostruzioni effettuate sul posto, infatti, è emerso che una lite scoppiata tra la 33enne e il suo compagno di 38 anni ha avuto un tragico epilogo. La 33enne, residente nell’abitazione, forse allertata dall’allarme femminicidi. Probabilmente in preda al panico e all’apice della furia, avrebbe reagito alle percosse del compagno impugnando un coltello da cucina e colpendolo al petto. Poi è stata la stessa donna a dare l’allarme e a contattare i soccorsi: chiamando il 112 e il 118.

È la stessa 33enne a dare l’allarme e a chiamare i soccorsi

Solo che, nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, il 38enne è giunto privo di vita presso il pronto soccorso dell’ospedale di Desio. Per la donna è subito scattato il fermo, che i militari intervenuti hanno eseguito dopo che il pubblico ministero di turno, recatosi sul posto, ha ascoltato la 33enne e la sua ricostruzione degli eventi. Le indagini, appena aperte e condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Desio, sono in corso per accertare comunque, con precisione, la drammatica dinamica dei fatti.

La ricostruzione della donna che ha accoltellato il compagno: «Io aggredita, mi sono difesa»

Al momento, da quanto si apprende, non risulta che ci siano agli atti denunce pregresse. Per questo presumibilmente le indagini, coordinate dalla Procura di Monza, procederanno con il tentativo di ricostruire la dinamica anche attraverso le testimonianze dei vicini di casa e dei conoscenti della coppia. Secondo quanto emerso finora – e riporta tra gli altri il sito del Tgcom24 – «il rapporto tra i due era diventato burrascoso negli ultimi tempi».