Meloni e i sondaggi: “Gli italiani sono con me nonostante gli attacchi gratuiti”

Giorgia Meloni non ha l’abitudine di star dietro ai sondaggi, ma nella settimana dei veleni le riesce difficile non farlo. Soprattutto quando le rilevazioni accrescono la fiducia nel premier, nel suo partito e nella coalizione. E’ il caso della Supermedia Youtrend che induce il presidente del Consiglio ad intervenire sui social.”Non guardo spesso i sondaggi. Non perché non siano importanti, ma perché penso che il miglior modo per ottenere fiducia sia lavorare ogni giorno con serietà e determinazione. Tuttavia, è difficile non notare un dato: nonostante gli attacchi gratuiti quotidiani e i tentativi di destabilizzare il Governo, il sostegno degli italiani rimane solido”. Così scrive la leader di Fdi e premier Giorgia Meloni, pubblicando il sondaggio con la Supermedia Youtrend che dà il suo partito al 30,1%, in crescita di 0,5 punti rispetto al 16 gennaio.

Meloni e i sondaggi: “Grazie per la fiducia, io vado avanti”

Cosa significano questi numeri? Che gli italiani comprendono: “Per me, questo significa una cosa sola- ragiona la premier – che il lavoro che stiamo facendo per difendere l’interesse nazionale, creare opportunità per le nostre imprese e rafforzare la nostra Nazione è quello giusto. Grazie per la fiducia. Io vado avanti, come sempre, a testa alta“. Insomma, gli italiani non abboccano alle isterie della sinistra, delle opposizioni e dei ridicoli “Aventino” inscenati da Pd e soldali sul caso Almasri e non solo. Le opposizioni negano tutto, persino l’evidenza: negano anche dati incontrovertibili come quelli dell’Istat sul lavoro. Negano che il modello Albania sia guardato come una soluzione da vari paesi europei. Negano la centralità di Meloni sullo scacchiere internazionale.

Pregliasco: L’impatto di quel che è accaduto ha aiutato a superare la soglia del 3%

Nonostante ciò, a sinistra dovranno farsene una ragione: gli italiani sono con il premier e il lavoro del governo. E nelle intenzioni di voto che da giorni vengono registrate dai sondaggi FdI incrementa i consensi. Così come sono in aumento o stabili anche tutti i partiti della coalizione, registrando per il centrodestra un incremento percentuale rispetto non solo alle politiche del 2022, ma anche rispetto alle europee di giugno. Praticamente l’altro ieri. Il sondaggio Piepoli del Giornale è un altro tassello che si inquadra in questa lettura data dal premier. “Un governo stabile nella sua compattezza e un’opposizione stabile nella sua fragilità”, commenta il sondaggista.

L’affaire libico non scalfisce il governo ma gli dà linfa. “Il risultato di FdI è quello che colpisce di più perché nella Supermedia – spiega Pregliasco -: la soglia del 30% è stata raramente superata dal partito di Giorgia Meloni. Il fatto che sia stata superata proprio in questa rilevazione indica che l’impatto di quel che è accaduto in questi giorni ha evidentemente aiutato a superare questa soglia nuovamente”. Le sortite di giudici fanno bene al governo, si può dedurre. Perché il dato di FdI supera sia le politiche che le europee. “Se si votasse oggi, il centrodestra sarebbe favorito, quale che sia la coalizione delle opposizioni, rileva Pregliasco. Anche se “coalizione” è termine grosso, irreale per un centrosinistra che è un cantiere aperto.