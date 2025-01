Mattarella dieci anni sul Colle più alto. La Russa: ha garantito stabilità nei momenti più complessi

È il giorno di Sergio Mattarella. A dieci anni dalla prima elezione alla guida del Colle più alto le istituzioni e tutte le forze politiche fanno gli auguri al capo dello Stato sottolineandone la statura e la capacità di guidare l’Italia anche nei momenti più complessi. Nato a Palermo il 23 luglio del 1941, Mattarella è stata eletto per la prima volta il 31 gennaio 2015 e rieletto il 29 gennaio 2022, all’ottava chiama (mai successo dal 1994). È il terzo presidente a svolgere il bis dopo Antonio Segni e Giovanni Leone. A partire dal presidente del Senato Ignazio La Russa, ai presidenti di Camera e Senato, dai ministri agli esponenti politici è un plauso bipartisan.

Dieci anni di Mattarella sul Colle più alto, gli auguri di La Russa

“A nome mio e del Senato, rivolgo un sentito ringraziamento al presidente Sergio Mattarella per i suoi dieci anni alla guida della Repubblica. Il Capo dello Stato”, scrive La Russa in un post sui social, “ha servito e continuerà a servire le istituzioni con rispetto e dedizione, garantendo stabilità in momenti complessi per la Nazione. Il suo impegno a tutela della Costituzione e dell’unità nazionale merita il riconoscimento di tutti noi”. Nel rivolgere gli auguri e il senso di gratitudine a Mattarella il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sottolinea che “le sue parole di pace sono un faro in un mondo infiammato dalle guerre. E la vicinanza alle persone fragili ha sempre avuto centralità nella sua azione, rappresentando un esempio per tutti”.

Segre: è una grande fortuna per il popolo italiano

La senatrice a vita Liliana Segre dice di provare per il presidente della Repubblica, “oltre a una grande ammirazione, quasi un affetto da sorella maggiore. Quindi mi fa molto piacere fare gli auguri al Presidente Mattarella. Non solo personali, ma da italiana, perché penso che sia una grande fortuna per il popolo italiano di avere un Presidente così. Uno statista, un uomo politico che non fa mai la politica urlata e soprattutto un uomo con una grande umanità, con una grande capacità di capire i problemi dell’Italia” Su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, cita una frase del presidente, “la persuasione è più efficace se non viene proclamata in pubblico’. “È la cifra della sua presidenza che, da dieci anni, ci guida con saggezza, lungimiranza, discrezione, solide capacità. Dobbiamo essere grati al Quirinale per il compito che, da dieci anni, porta sulle spalle. Buon lavoro, Presidente e ad maiora!”.

Il plauso dei ministri: guida salda, autorevole, capace di unire la nazione

Anche i ministri delle Riforme e dell’Ambiente, Casellati e Pichetto Fratin, ringraziano il capo dello Stato per essere “una guida salda, autorevole ed equilibrata, capace di unire la Nazione, anche nei periodi di maggiore difficoltà. “Dieci anni dedicati a rafforzare la coesione nazionale, sempre promuovendo un dialogo costruttivo tra le forze politiche, sociali e culturali. Il suo impegno per i valori della democrazia e della partecipazione civica – dichiara Maurizio Lupi – lo rendono un solido punto di riferimento per tutti gli italiani”. ”Da dieci anni garante della Costituzione, delle Istituzioni e dell’Unità del Paese. Grazie Presidente”, così Forza Italia sui suoi profili social. Il leghista Gian Marco Centinaio in una nota ricorda i suoi appelli “a una condivisione di impegno e responsabilità da parte di tutta la comunità nazionale, per favorire la crescita e la coesione del nostro Paese”.

Renzi: auguri di cuore e buon lavoro

Matteo Renzi traccia un bilancio di questi dieci anni ricorda la complessità della seconda elezione. “Era un passaggio stretto, l’Italia rischiava molto”, dice il leader di Italia Viva. “A distanza di dieci anni tutti possono vedere come quella scelta che ha avuto tante conseguenze abbia fatto bene al Paese. Auguro di cuore al Presidente Mattarella buon lavoro per il futuro.”. Dal Nazareno, Francesco Boccia ringrazia il presidente Mattarella “per questi 10 anni al servizio dell’Italia e delle sue istituzioni, a tutela della Costituzione e dell’unità nazionale”. Tra gli auguri quelli del governatore Renato Schifani anche a nome dei siciliani, “ha svolto la funzione di arbitro super partes con autorevolezza, saggezza e senso dello Stato”.