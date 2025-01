Marco Rubio a Tv2000: “Trump ha molta stima di Meloni, a Mar-a-Lago si è parlato di Europa”

“Il presidente Trump e i suoi consulenti hanno molta stima del primo ministro Meloni e questo, sicuramente, faciliterà il lavoro che faremo insieme”. Lo ha detto Marco Rubio, futuro segretario di Stato Usa dell’amministrazione Trump, a Tv2000, nel programma ‘Di Bella sul 28’, condotto da Antonio Di Bella, in onda stasera 15 gennaio alle 21.10. “A Mar-a-Lago, con il premier Meloni, abbiamo parlato della nostra alleanza e di Europa ma i dettagli non ve li posso dire fin dopo l’insediamento dell’amministrazione” Trump, ha concluso Rubio al microfono di Daniele Compatangelo.

Scelto da Donald Trump come prossimo capo della diplomazia americana, Marco Rubio è intervenuto davanti alla Commissione Affari Esteri. Il futuro segretario di Stato, 53 anni, ha tracciato le linee chiave del suo dicastero. “Non saremo indifferenti alla sofferenza degli altri uomini, ma in ultima istanza, sotto la presidenza Trump, la principale priorità del dipartimento di Stato devono essere e saranno gli Stati Uniti”.

“Mettere gli interessi dell’America e degli americani al di sopra di tutto non è mai stato così rilevante o necessario come ora – ha continuato – perché alla fine, come può l’America promuovere la pace sulla terra se non è sicura prima di tutto a casa”. L’ex senatore della Florida ha indicato nell’immigrazione, nel traffico di droga e di sesso, nei “dittatori” in Russia, Iran e Nord Corea che “seminano il caos e l’instabilità e si allineano e finanziano gruppi terroristici” le principali preoccupazioni.

Marco Rubio ha anche dichiarato che sia la Russia che l’Ucraina dovranno fare delle dure concessioni per porre fine alla guerra. “In questo conflitto, non c’è modo che la Russia prenda tutta l’Ucraina, è anche irrealistico che una nazione delle dimensioni dell’Ucraina, – non importa quanto sia incompetente e quanti danni abbia subito la Federazione Russa – non c’è modo che l’Ucraina ricacci queste persone (ai loro confini originali)”, ha detto Rubio riferendosi ai russi in territorio ucraino. Rubio ha ribadito il suo sostegno alla NATO, ricordando di essere autore di una legge bipartisan che impedisce a qualsiasi presidente di ritirarsi dall’Alleanza atlantica senza l’approvazione del Congresso, tuttavia ha precisato che spetta al Congresso “il potere di assegnare risorse all’alleanza”.