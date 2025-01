Lombardi, amico di Trump, racconta l’incontro di Mar-a-Lago: “Tra Giorgia e Donald c’è sintonia personale”

Giorgio Guido Lombardi, consigliere e amico di lunga data di Donald Trump, racconta al Secolo d’Italia i dettagli del recente incontro tra il leader americano e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, avvenuto nella cornice esclusiva di Mar-a-Lago. Una visita che non solo rafforza i legami personali tra i due leader, ma che apre nuove prospettive per una collaborazione strategica tra Italia e Stati Uniti.

“L’intesa tra Meloni e Trump è evidente e solida”, afferma Lombardi. “Hanno una visione comune, basata su valori cristiani e principi condivisi, e una determinazione a difendere i propri Paesi anche contro le avversità. Non è solo un rapporto politico: c’è un’autentica sintonia personale”.

L’atmosfera, racconta Lombardi, era serena e cordiale, favorita anche dal clima festivo. “Meloni è arrivata puntualissima, accolta calorosamente anche da Marco Rubio, che diventerà il prossimo ministro degli Esteri americano. Rubio ha parlato delle sue origini italiane, rivelando un legame con la Sardegna, un dettaglio che ha immediatamente creato un clima di familiarità”.

Durante l’incontro privato, Trump e Meloni hanno discusso di temi cruciali per le relazioni bilaterali e la stabilità globale. “I due leader condividono una visione chiara su questioni strategiche come la situazione in Medio Oriente, l’Iran, Israele e la gestione dei flussi migratori. Ma il confronto si è esteso anche a questioni economiche, con un focus sulle opportunità di collaborazione in settori strategici”, spiega Lombardi.

La posizione dell’Italia appare sempre più centrale per gli Stati Uniti, soprattutto alla luce delle difficoltà che stanno attraversando altri Paesi europei. “Mentre Francia, Germania e Regno Unito affrontano gravi crisi politiche ed economiche, l’Italia si distingue come un partner stabile e affidabile. Non è un caso che personalità di spicco come Elon Musk e i vertici di Microsoft abbiano recentemente scelto l’Italia per investimenti e collaborazioni”, aggiunge Lombardi.

Guardando al futuro, il consigliere di Trump non ha dubbi: “Giorgia Meloni è destinata a ricoprire un ruolo di primo piano nello scenario internazionale. Potrebbe diventare la voce di Trump in Europa, rafforzando il legame transatlantico e rappresentando un punto di riferimento per una politica europea più orientata al pragmatismo e alla sovranità nazionale”.

Lombardi conclude sottolineando che l’incontro a Mar-a-Lago non è stato solo un momento simbolico, ma il preludio di un’alleanza destinata a segnare il corso delle relazioni tra Italia, Stati Uniti e Unione Europea. “Meloni e Trump non sono solo due leader politici, ma due figure che incarnano la volontà di cambiare, di proteggere i propri popoli e di rispondere alle sfide globali con determinazione e coerenza”.