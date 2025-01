L’ex giudice della Cpi: “La liberazione di Almasri è un errore dei giudici, avrei guardato il codice” (video)

“Sul favoreggiamento, mi domando perché non sia successo nulla anche ai tre magistrati della corte d’appello”. Questa la domanda che l’ex giudice della corte penale internazionale Cuno Tarfusser ha rivolto ai presenti durante la trasmissione Piazzapulita, in seguito alla liberazione del capo della polizia libica Osama Almasri su cui pende un mandato di cattura per crimini contro l’umanità. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni assieme al ministro della Giustizia Carlo Nordio e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, oltre che il sottosegretario Mantovano hanno ricevuto un avviso di garanzia dopo l’espulsione dell’individuo dall’Italia, sebbene siano stati i giudici italiani ad esprimere il verdetto. Di questo si parla in trasmissione.

“L’hanno liberato i giudici della corte d’appello – evidenzia l’ex magistrato riferendosi al rimpatrio di Almasri – secondo me sbagliando, perché la legge dice altro rispetto a quello che dicono loro”. Tarfusser ha poi prefigurato una gestione diversa del caso di Almasri, attestando che se fosse stato lui il procuratore della repubblica “una cosa certa l’avrei fatta, cioè avrei aspettato quindici giorni così intanto si fa decantare la situazione e ci si occupa di qualcos’altro”.

L’ex giudice della Cpi si esprime su Al Masri: “Hanno sbagliato i giudici”

Quando Luigi Li Gotti prova ad attestare che la Cartabia abbia modificato il procedimento giudiziario sulle responsabilità, l’ex magistrato meranese ha ribattuto che ” per prima cosa la legge costituzionale dice di aspettare il quindicesimo giorno e io secondariamente avrei guardato il codice”. Poi smonta l’accusa di peculato che figura sugli avvisi di garanzia verso gli esponenti del governo, dicendo che avrebbe difficoltà a configurare l'”impossessamento” del volo di stato. Per quanto riguarda le accuse di favoreggiamento, Tarfusser si è quindi chiesto per quale motivo non siano stati indiziati anche i giudici della corte d’appello che hanno previsto l’espulsione di Almasri che lo hanno liberato: sbagliando la decisione secondo il suo giudizio.

