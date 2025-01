L’esercito napoletano dei “tiktoker” annuncia una nuova invasione di Roccaraso: servirà il vero esercito?

Sarà un’altra invasione, parola dei “tiktoker” napoletani, perché l’esercito delle facili visualizzazioni del portale cinese non ha alcuna intenzione di retrocedere di fronte alle minacce, del sindaco di Roccaraso, di schierare il vero esercito per evitare lo sconcio di domenica scorsa. La località abruzzese, da sempre meta delle vacanze invernali dei napoletani, domenica scorsa era stata presa d’assalto da 20mila turisti e da 250 bus che erano arrivati dalla Campania e avevano paralizzato il traffico sulla strada statale 17.

I tiktoker all’assalto di Roccaraso, ma scatta il numero chiuso

Roccaraso si prepara all’invasione bis e tra la popolazione c’è grande agitazione, visti i proclami dei “tiktoker” napoletani, che organizzano bus con passaggio, cornetto, panino e tombolata, a 30 euro a persona. “Mai abbiamo registrato un’invasione così importante. Ci aspettiamo delle misure adeguate per questo fine settimana. Siamo abituati alla presenza dei campani nel nostro comprensorio, ma 250 bus sono troppi”, afferma Dellarmi, portavoce degli albergatori che registra comunque il tutto esaurito per il primo weekend di febbraio. “Siamo al completo ormai da settimane”, aggiunge, ricordando che i passeggeri dei bus non si fermano in albergo.

Sui social continua ancora oggi la corsa alla prenotazione per un posto sugli autobus per la gita a Roccaraso, che però dovranno fare i conti con la decisione arrivata ieri dopo un vertice urgente che si è tenuto in Prefettura a L’Aquila: l’accesso sulla statale 17 sarà consentito fino ad un massimo di cento bus. Sulla homepage del sito del Comune di Roccaraso è attivo il link di prenotazione per permettere agli autobus di assicurarsi l’accesso sulla statale 17 nel territorio del Comune. Al termine della procedura per registrarsi, che per il weekend 1-2 febbraio è aperta alle targhe pari, l’amministrazione comunica che “l’elenco delle targhe ammesse sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune “.