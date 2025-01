Latina, donna nigeriana sbranata da un branco di cani nel giardino di un amico in piena notte

E’ stata azzannata e uccisa da alcuni cani in una località alle porte di Latina, in via Piccarello, dagli stessi cani che il 4 gennaio scorso avevano aggredito la fidanzata del proprietario e ferito anche l’uomo stesso nel tentativo di aiutarla. Ad allertare il 118 alcuni residenti della via, che hanno sentito le urla e hanno chiamato i soccorsi. Non è ancora ben chiara la dinamica sia dell’aggressione che dei soccorsi. Così come non è stato ancora reso pubblico il nome della vittima. La donna, una trentenne di origini straniere, forse nigeriana, è stata assalita dagli animali nel giardino dell’abitazione di un amico che era andata a trovare: è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti ma è deceduta poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate. Un agente ha tentato di strappare via la ragazza dalla morsa dei cani, sparando contro uno e uccidendolo e ferendone un altro.