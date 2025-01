L’allegro tour del torturatore Almasri: libero di scorrazzare in Europa finché non mette piede in Italia

Lo strano viaggio di piacere in Europa del generale libico Njeem Osama Almasri prima dell’arresto in Italia. E i sospetti ritardi della Corte Penale Internazionale. Come emerso dalle cronache, prima delle manette scattate a Torino il 18 gennaio, il capo della polizia giudiziaria libica, viaggia indenne tra Regno Unito, Francia, Olanda e Svizzera. Qualcosa non ha funzionato, ma vediamo le tappe della sua scorrazzata per l’Europa. La sua mancata cattura fuori dai confini europei fa venire più di un dubbio sull’operazione.

Le tappe del viaggio di Almasri prima dell’arresto

Ma andiamo per ordine. Il 2 ottobre 2024 il Procuratore della Corte penale internazionale Kamir Khan chiede ai giudici di valutare il dossier sul criminale di guerra libico, accusato di torture e violenze sessuali quando era direttore delle carceri di Al Jadida e Mittiga, a Tripoli. La Corte non brilla per efficienza e velocità e Almasri circola liberamente in Europa finche non mette piede in Italia e scatta il mandato di cattura internazionale. Il 6 gennaio prende un volo Tripoli-Fiumicino-Londra e sbarca nella capitale del Regno Unito dopo lo scalo a Fiumicino. È normale pensare che l’intelligence della Corte, attraverso diplomazie e Interpol, segnali la presenza del libico in Europa. E sarebbe che ai giudici della Corte penale arrivi la segnalazione con annessa richiesta di agire in fretta per la cattura. Ma non succede nulla. Come ricostruisce minuziosamente il Giornale a Londra il libico resta nel Regno Unito sei giorni, fino al 13 gennaio. I tre giudici della Corte prendono ancora tempo. Il 13 gennaio Almasri va a Bruxelles in treno, da lì prosegue in macchina accompagnato da un amico in direzione Germania, Bonn. In Germania, dovrebbe avrebbe anche assistito a una partita di pallone, resta per due giorni. Poi si sposta a Monaco di Baviera e noleggia una Mercedes in compagnia di tre amici.

Per dodici giorni circola allegramente per l’Europa

Nel lungo viaggio, 12 ore, viene pure fermato dalla polizia tedesca per un controllo di routine, viene identificato e lasciato andare. Dall’allert del 6 gennaio sono passati dieci giorni ma dalla Corte Penale internazionale non parte nessun ordine. Il generale libico accusato di torture e stupri viaggia indisturbato senza sapere di essere ricercato tra Regno Unito, Francia, Olanda e Svizzera. Soltanto il 18 gennaio, quando la Mercedes di Almasri lascia Monaco in direzione Torino viene diramato un alert per via diplomatica. Almasri vorrebbe lasciare l’auto a Fiumicino probabilmente per rientrare a Tripoli ma non prima di andare allo Stadium per il macht Juve-Milan perché il generale ha il cuore bianconero. Non appena mette piede in Italia la Pre-trial decide a maggioranza di spiccare il mandato di cattura.

L’arresto ‘irrituale’ e il ritorno di Almasri a Tripoli

La Digos di Torino lo arresta su mandato dell’Interpol tra sabato notte e domenica 19, nell’hotel dove alloggiava assieme ai tre amici. Ma l’arresto è irrituale, ricostruzione il Pg della Capitale, perché non preceduto “dalle interlocuzioni con il Guardasigilli”, titolare dei rapporti in via esclusiva con l’Aja. La Corte d’Appello recepisce le riserve del Pg è lo scarcera immediatamente. Per ragioni di sicurezza Alrasi viene rimandato in Libia con un Falcon 900 italiano. E scatta il polverone delle sinistre, il pressing sul governo perché riferisca in Parlamento, le accuse di ‘collaborazionismo’ con Tripoli, fino all’avviso di garanzia alla premier e ai ministri Nordio e Piantedosi.