La dissidente Zaitseva morta in Ucraina. Dalle piazze di Minsk alla guerra di Kiev, sempre nel mirino della Bielorussia

Maria Zaitseva, volontaria bielorussa di appena 24 anni, ha trovato la morte il 17 gennaio nei pressi di Bakhmut, nella regione ucraina di Donetsk, durante un’azione contro le forze russe. Il giorno prima, il 16 gennaio, aveva celebrato il suo compleanno. Il suo nome era già noto a molti, simbolo di una generazione che non si è piegata al regime e che ha scelto di combattere per la libertà, anche lontano dalla propria patria.

Zaitseva era entrata nelle fila del 2° Battaglione della Legione Internazionale dell’esercito ucraino all’inizio dell’invasione su larga scala da parte della Russia. La sua determinazione, tuttavia, non nasceva dal nulla. Nel 2020, era scesa in piazza a Minsk contro i presunti brogli elettorali che avevano permesso al dittatore Alexander Lukashenko di proclamarsi vincitore con un improbabile 80% dei consensi. Durante quelle proteste, pagò caro il suo coraggio: frammenti di una granata stordente le causarono gravi ferite al braccio e alla testa. E quell’immagine del suo volto insanguinato, scattata in quei giorni di repressione brutale, fece il giro del mondo, diventando il ritratto stesso della resistenza bielorussa.

🥀‼️ BREAKING: Maria Zaitseva, the heroine of a famous photo from the 2020 Belarusian protests, has died in Ukraine. After the war began, she volunteered to defend Ukraine

Many remember Maria from a photo taken on August 9, 2020, in central Minsk during the protests. She was… pic.twitter.com/bGqd4T7Xnw

— NEXTA (@nexta_tv) January 17, 2025