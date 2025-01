La disavventura social del Pd di Pistoia: balletti sexy e scene allusive sulla pagina del circolo. «Ci hanno hackerato»

Inizio dell’anno “scoppiettante” per il Pd di Pistoia, e non per i fuochi d’artificio. Il profilo social di uno dei circoli cittadini è invaso da «contenuti impropri», come ha sottolineato la pagina della federazione dem cittadina, costretta a intervenire sul caso per le «molte segnalazioni» ricevute. I post sulla pagina “Pd Circolo Pistoia Centro” sono meme o brevi clip tratte da film, spesso a sfondo sexy. Una situazione che, a giudicare da quello che si legge sui social della federazione comunale deve aver generato non poco disappunto tra i follower e altrettanto imbarazzo tra i dirigenti locali.

La disavventura social del Pd di Pistoia

«In molti ci state segnalando che la Pagina Facebook di uno dei nostri Circoli sta pubblicando contenuti impropri. Purtroppo – si legge sul profilo Facebook del Pd di Pistoia – si tratta di una Pagina che era già stata hackerata da tempo e a cui i referenti del Circolo Pd non hanno più accesso. Abbiamo già segnalato a Meta-Facebook tale pagina, e stiamo continuando a farlo, affinché possa essere cancellata».

La federazione la prende con spirito: «Per iniziare bene l’anno, un po’ di prese in giro ci mancavano!»

«Grazie a tutti e tutte per le segnalazioni… in effetti, per iniziare bene l’anno, un po’ di prese in giro ci mancavano!», è la conclusione dei dem di Pistoia, per i quali, in attesa di una reazione di Meta, non resta che prenderla con un certo spirito.