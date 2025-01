Kallas incontra Meloni e Crosetto. Difesa e scena globale: Roma centrale per rafforzare l’Ue

Un incontro di «importanza strategica». Così il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, ha commentato l’incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la vicepresidente della Commissione Ue e Alto rappresentate dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Kaja Kallas. L’Alto rappresentante, nel corso della sua visita a Roma, ha incontrato anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Meloni riceve Kallas. L’Alto rappresentante: “Incontro molto costruttivo, insieme siamo più forti”

«È sempre un piacere tornare in Italia! Un incontro molto costruttivo con il Primo Ministro Giorgia Meloni. L’Europa ha molte sfide davanti a sé e lavorando insieme siamo più forti», ha scritto Kallas su X.

Ucraina, Medio Oriente e Piano Mattei al centro del colloquio

«Il colloquio ha consentito di toccare i principali temi di politica internazionale a partire dall’invasione russa dell’Ucraina e dalla situazione in Medio Oriente, concentrandosi sul sostegno all’Ucraina e sul processo di transizione in Siria, anche alla luce degli esiti della ministeriale in formato Quint ospitata a Roma dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani», si legge in una nota di Palazzo Chigi, che spiega anche che «le due leader hanno anche discusso del rafforzamento del ruolo internazionale dell’Unione Europea, con particolare attenzione all’ulteriore sviluppo della collaborazione con il Vicinato Sud e l’Africa, anche nel contesto del Piano Mattei».

Foti: «Incontro di portata strategica»

«Questa visita – ha commentato Foti – sottolinea l’importanza e la solidità del dialogo che si è instaurato tra l’Italia e l’Unione Europea su temi decisivi come il Piano Mattei, il rafforzamento delle relazioni con l’Africa e il sostegno all’Ucraina. Un dibattito costruttivo quello odierno – ha proseguito il ministro – che conferma l’impegno costante del governo italiano nel rispondere alle sfide globali in modo coordinato e incisivo».

FdI: «L’Italia sempre più centrale a livello internazionale»

Di «passaggio importante», anche «per ribadire la necessità di prestare una sempre maggiore attenzione al Mediterraneo e all’Africa», ha parlato il capodelegazione di FdI al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, ricordando che «il governo Meloni, con l’impegno diretto del presidente del Consiglio, ha messo questo quadrante geopolitico al centro del proprio impegno, a partire dal Piano Mattei, rilanciato ancora ieri da Meloni con l’annuncio di nuovi Paesi africani che hanno aderito, e dagli accordi bilaterali promossi con Tunisia ed Egitto che sono diventati modello per l’Ue». Per il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, poi, «con Giorgia Meloni la nostra Nazione è sempre più centrale a livello internazionale e l’incontro di oggi con Kaja Kallas lo dimostra».

L’incontro con Crosetto: «L’Ue ambisce a fare di più per difesa e spazio»

È stata ancora Kallas sui social, poi, a dare conto dell’incontro con Crosetto, definito «eccellente». «Abbiamo discusso del sostegno all’Ucraina, della sicurezza delle materie prime e delle ambizioni dell’Ue di fare di più nel campo della difesa e dello spazio. Proporremo – ha spiegato – modi per migliorare e finanziare le capacità di difesa dell’Ue nel prossimo Libro bianco sulla difesa».