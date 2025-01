Israele-Hamas, Palazzo Chigi: “Bene l’accordo. L’Italia farà la sua parte per rilanciare il processo di pace”

“L’Italia accoglie con grande favore l’annuncio di un accordo per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas. E si congratula con Egitto, Qatar e Stati Uniti per il risultato raggiunto dopo un lungo impegno negoziale che il Governo italiano – anche in qualità di Presidenza del G7 – ha sempre sostenuto con convinzione”. E’ la nota con cui da Palazzo Chigi si sottolinea il conseguimento di una tregua difficilissimne e delicatissima a cui tutto il mondo guardava dopo oltre un anno di guerra.

“L’Italia ha seguito da vicino sin dall’inizio la dolorosa vicenda degli ostaggi nelle mani di Hamas e si aspetta ora che tutti gli ostaggi possano finalmente tornare alle loro famiglie. Il cessate il fuoco – prosegue la nota di Palazzo Chigi- fornisce un’importante opportunità per aumentare in maniera consistente l’assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza. L’Italia continuerà a impegnarsi in questo ambito, anche attraverso l’iniziativa “Food for Gaza” incentrata sulla sicurezza alimentare e la salute”.

Come sempre il nostro Paese è in prima linea. “L’Italia è pronta a fare la sua parte, insieme ai partner europei e internazionali, per la stabilizzazione e la ricostruzione di Gaza. E per consolidare in modo permanente la cessazione delle ostilità. Anche nell’ottica di rilanciare un processo politico verso una pace giusta e duratura in Medio Oriente, basata sulla soluzione dei due Stati, con Israele e uno Stato di Palestina che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza, all’interno di confini mutualmente riconosciuti”.

Arrivano i commenti internazionali sull’accordo. Joe Biden si è detto “fiducioso” sul fatto che l’accordo tra Hamas e Israele terrà. E poi rispondendo con un sorriso ad un giornalista che gli chiedeva quanto credito si debba dare al team del presidente eletto per questo risultato, ha sottolineato che il suo team si “è coordinato in modo stretto” con quello della nuova amministrazione per garantire che “tutti parlassero con la stessa voce, perché questo è quello che fanno i presidenti americani”. Va invece dritto al punto Donald Trump: «Questo epico accordo di cessate il fuoco avrebbe potuto realizzarsi solo in seguito alla nostra storica vittoria di novembre.Poiché ha segnalato al mondo intero che la mia amministrazione avrebbe cercato la pace e negoziato accordi per garantire la sicurezza di tutti gli americani e dei nostri alleati» scrive Donald Trump su Truth.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accolto con favore l’annuncio di un accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi tra Hamas e Israele, esortando i due Paesi ad “attuarlo pienamente”. “Entrambe le parti devono attuare pienamente questo accordo, come trampolino di lancio verso una stabilità duratura nella regione e una risoluzione diplomatica del conflitto”, ha scritto su X.