“Io sto con le forze dell’ordine”: la petizione di Fratelli d’Italia sfonda quota centomila firme

Adesione record alla petizione lanciata il 15 gennaio da Fratelli d’Italia dal titolo ‘Basta aggressioni contro le Forze dell’Ordine’: in poco più di una settimana ha già superato quota 100mila firme. Una media di oltre 15mila firme al giorno.

Il sostegno di FdI agli uomini e alle donne in divisa

La petizione voluta dal partito e «avviata per ribadire il sostegno agli uomini e alle donne in divisa in seguito ai ripetuti attacchi ed aggressioni che hanno subito, sostiene le proposte di Fratelli d’Italia per l’inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, per la creazione del reato di rivolta in carcere e per l’implementazione degli strumenti di difesa e tutela legale».

La soddisfazione di Donzelli: gli italiani stanno con le forze dell’ordine

«La fiducia degli italiani nei confronti delle forze dell’ordine è inossidabile: – sottolinea il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli – in pochi giorni il sito ‘iostoconleforzellordine.it’ è stato inondato di adesioni. I cittadini hanno affollato banchetti e gazebo allestiti dai nostri militanti in tutte le città: un vero e proprio boom. E la raccolta continua anche questo fine settimana in oltre 120 luoghi di tutta Italia, comprese alcune località turistiche tra le più frequentate. Il successo della petizione è l’ennesima dimostrazione di affetto nei confronti degli agenti che garantiscono la sicurezza dei cittadini, chi punta il dito contro di loro è fuori dalla realtà. Noi e gli italiani – conclude Donzelli – stiamo sempre dalla parte delle forze dell’ordine».