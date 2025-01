Il volo di Cecilia Sala alle 15,30 a Ciampino. Meloni: “Grazie a chi ha lavorato al suo ritorno”

«È in volo l’aereo che riporta a casa Cecilia Sala da Teheran». Ne dà notizia Giorgia Meloni in un post sui Social. «Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence – prosegue il post della premier – la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia. Ho informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata. Voglio esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi».

Cecilia Sala libera: la notizia su tutti i siti internazionali.

Il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli, a quanto si apprende, è andato personalmente a Teheran per prendere Cecilia Sala. E’ ora in viaggio sull’aereo che sta riportando in Italia la giornalista. L’aereo, che sta riportando in Italia la giornalista che era detenuta in Iran dal 19 dicembre, arriverà a Ciampino intorno alle 15.30.

La notizia della liberazione di Cecilia Sala è una ‘notizia flash’ sui siti internazionali. La Cnn dedica una notizia “in aggiornamento”: «La giornalista italiana Cecilia Sala è stata liberata da una prigione iraniana ed è in aereo per tornare a casa, ha dichiarato mercoledì la portavoce del primo ministro italiano Giorgia Meloni». In prima in alto anche su Alarabiya, non ancora su Al Jazeera e non ne fa parola il sito dell’agenzia di stampa iraniana Irna. In home page in alto anche sul sito del Guardian, su quello di El Pais. Nelle “breaking news” di Le Figaro.

«Ho appena appreso con grande soddisfazione della liberazione di Cecilia Sala. È una notizia molto, molto buona e volevamo anche condividere la nostra soddisfazione»: lo ha detto la portavoce della Commissione europea Paula Pinho nel briefing con la stampa.