Il regista Marco Pontecorvo ringrazia Meloni: “Felice che abbia apprezzato la serie tv su Elisa Claps”

Tra le reazioni alla conferenza stampa di Giorgia Meloni registriamo quella del regista Marco Pontecorvo: “Felice che il premier abbia apprezzato la serie su Elisa Claps. E’ l’unica fiction che il presidente del Consiglio ha visto e apprezzato da quando siede a Palazzo Chigi. “La storia di Elisa Claps è una storia importante che ha segnato il Paese suscitando rabbia, indignazione ma anche tante emozioni positive. Non posso che essere felice e soddisfatto che sia arrivata con tutta la sua carica emotiva: non solo al grande pubblico ma anche alle istituzioni più alte”. Marco Pontecorvo ha commenta all’Adnkronos l’apprezzamento che Meloni ha rivolto alla fiction Rai ‘Per Elisa – Il caso Claps’, durante la conferenza stampa di inizio anno. “Lho trovata bellissima”, ha detto la premier.

Il regista Pontecorvo ringrazia Meloni per l’apprezzamento alla serie tv su Elisa Claps

“Non guardo una serie televisiva e purtroppo non riesco a leggere un libro che non sia il Pnrr da circa due anni. Un giorno tornerò a fare quelle cose che fanno gli umani, che attualmente a me non sono tragicamente consentite e che mi mancano”. Galeotto fu Luca Marinelli, quando le è stato chiesto se avesse in programma di vedere ‘M’, la serie su Mussolini tratta dal libro di Antonio Scurati interpretato, appunto, da Marinelli. Non è la prima volta che la presidente del Consiglio ammette, in pubblico, quanto il potere abbia la forza di logorare chi ce l’ha. “E’ un lavoro faticoso”, ha ammesso anche oggi.

Di cosa tratta la serie tv su Esila Claps

La serie tv ‘Per Elisa – Il caso Claps’ è stata ispirata ad un fatto di cronaca nera, l’omicidio di Elisa Claps, 16enne uccisa nel 1993. Elisa era una studentessa di Potenza: prima il saluto al fratello Gildo con la promessa di tornare per il pranzo; poi si era recata nella Chiesa Santissima Trinità per incontrare un uomo del quale non aveva voluto rivelare l’identità. La giovane però a casa non farà più ritorno. Una storia che toccava le corde del dolore più profondo di una famiglia: la sparizione e poi la tremenda conferma della tragedia.

La persona che Elisa Claps doveva incontrare si è poi scoperto essere Danilo Restivo: un uomo più grande di lei, molto chiacchierato in paese. Solo dopo molti anni le indagini sveleranno essere ossessionato dalla ragazza. Un caso di cronaca complesso tra depistaggi e omertà in una realtà popolare difficile. Solo nel 2010 ciò che resta della vittima è stato ritrovato nel sottotetto della chiesa dove era andata per l’appuntamento con il suo assassino. Ma non è tutto perchè l’omicidio di Elisa si lega ad un altra donna uccisa. Succede tutto in Inghilterra a Bournemouth. La vittima è Heather Barnett uccisa brutalmente. Questo caso nel 2002 farà riaprire anche le indagini sulla vicenda Elisa Claps e così il principale indiziato Danilo Restivo verrà poi condannato per tutti e due gli omicidi.