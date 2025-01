Il primo sciopero del 2025 è un flop, Landini incassi il fallimento. Tutti i dati

“Un flop il primo sciopero del 2025 indetto nel settore dei trasporti”. Lo afferma il Codacons e non il ministro Salvini . Venerdì 10 gennaio doveva vedere incrociare le braccia i lavoratori dei trasporti e quelli del comparto scuola in tutta Italia, da Milano a Roma, da Napoli a Palermo. Per quanto riguarda la protesta nei trasporti il Codacons parla di “fallimento con bassissime adesioni e nessuna interruzione dei servizi”. Il primo ‘venerdì nero’ dell’anno “si è rivelato a tutti gli effetti un flop, con il trasporto pubblico rimasto regolare nelle principali città; dove bus, tram e metro hanno continuato a garantire le corse. E nessuna interruzione è stata registrata sul fronte del trasporto ferroviario. Da nord a sud Italia i disagi per gli utenti sono stati minimi, e le adesioni alla serrata ben al di sotto delle aspettative dei sindacati”, dice il Codacons. Landini incassi.

“Un fallimento lo sciopero del 10 gennaio che deve portare a riflettere sull’esigenza di un cambio di rotta sul fronte delle rivendicazioni dei lavoratori. L’analisi del presidente Carlo Rienzi -. Vanno studiate forme di sciopero diverse, come lo sciopero delle biglietterie e dei controllori; che non arrechino danno ai cittadini, consentendo ai lavoratori di portare avanti le proprie istanze senza interrompere i servizi essenziali al Paese”. Del resto, i dati sul lavoro del governo meloni sono soddisfacenti e la scarsissima adesione dal mondo della scuola, poste, trasporti e altri settori si spiega. La disaffezione dei lavoratori da parole d’ordine prettamaente politiche e lontane dal mondo sindacale creano disaffezione e vengono sentite lontane dalla realtà. Nonostante ciò Cgil, Uil e altre sigle continuano a soffiano sulla “rivolta sociale” e sono pronti a scendere in piazza altre 49 volte questo mese. Sì, avete letto bene.

A Milano la circolazione viene segnalata regolare su tutte le linee, ha reso noto l’Atm, l’azienda di trasporti pubblici milanese. Le metro restano aperte e tram, bus e filobus sono in servizio.

A Roma, l’adesione complessiva del personale Atac, rilevata nel corso della mattinata, allo sciopero nazionale è stata pari al 16,4%, come comunica Roma Servizi per la mobilità.

Trasporti pubblici regolari in Toscana, malgrado lo sciopero nazionale di quattro ore proclamato dal sindacato Faisa Confail. Ad Autolinee Toscane non risultano adesioni all’iniziativa a livello regionale per quanto riguarda i bus: nessun impatto anche sul traffico ferroviario, mentre è regolare anche il servizio della tramvia di Firenze, dopo l’incidente occorso ieri a un tram della linea T2 deragliato su viale Fratelli Rosselli. Nessun impatto poi, secondo Toscana Aeroporti, sull’operatività dello scalo di Pisa, dove la Filcams-Cgil aveva indetto uno sciopero del personale di sicurezza. Lo riporta Sky Tg24.

A Venezia nessun problema per lo sciopero.

Nessun disagio a Venezia nei trasporti per la mancata adesione dei lavoratori dell’Actv allo sciopero che che era stato indetto per oggi. Sia in terraferma che in laguna i mezzi hanno rispettato le corse regionari previste.

In Puglia trasporto pubblico regolare

Non si registrano disagi al traffico ferroviario neanche in Puglia dovuti allo sciopero indetto da alcune sigle sindacali e che riguardano i lavoratori aderenti al Cub trasporti di Rfi addetti della manutenzione ferroviaria; i ferrovieri dei Cobas lavoro privato e del coordinamento ferrovieri e dell’assemblea nazionale lavoratori manutenzione Rfi. L’astensione non sta impattando sulla regolare circolazione dei convogli gestita da Trenitalia, spiega la società.

In Fvg treni e bus regolari

Autobus e treni regolari in Friuli Venezia Giulia nel primo venerdì nero annunciato per il 2025. Le segreterie regionali non hanno aderito alla protesta, pertanto il trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano sta circolando regolarmente. La protesta non ha coinvolto neppure il trasporto ferroviario, che viaggia secondo gli orari programmati. Sono pochi disagi a Napoli per gli utenti di Anm (Azienda napoletana mobilità) in conseguenza dello sciopero proclamato dalla Faisa Confail, iniziato alle 11 e che finirà alle 15. Sono regolarmente in servizio la linea 1 e la linea 6 della metropolitana e le tre funicolari: Montesanto, Centrale e Mergellina. Anche dalla Liguria si registrano treni e bus regolari. I viaggiatori delle ferrovie in Liguria non stanno incontrando grandi disagi, così come quelli del trasporto pubblico a Genova: il servizio di bus, metro e ascensori funziona regolarmente. Situazione analoga nelle altre città liguri.

Umbria e Calabria

Non si segnalano criticità nemmeno in Umbria, dove non c’è stata adesione territoriale al primo sciopero dell’anno. Lo sottolinea Gianluca Liviabella, Usb Lavoro privato-settore Tpl. L’astensione è stata proclamata dal sindacato autonomo Confail-Fasa, che però in Umbria “non ha nessuno iscritto”, spiega il rappresentante dell’Unione dei sindacati di base per i trasporti regionali. Tuttavia, si fa notare come “i problemi rimangono e, come fatto già lo scorso 13 dicembre, noi saremo sotto il ministero a Roma il 15 gennaio per protestare ancora contro un accordo nazionale fatto senza sentire i diretti interessati”.

Nessun disagio in Calabria. Corse su gomma e su rotaia garantite sulla rete locale delle Ferrovie della Calabria, malgrado l’astensione di 4 ore proclamata dal sindacato Faisa Confail. Anche l’Amc, l’azienda per la mobilità di Catanzaro, fa sapere che l’attività è regolare così come nessuna adesione si registra, in mattinata, tra i lavoratori dell’azienda di trasporti urbani Amaco di Cosenza. Situazione analoga anche a Reggio Calabria dove l’attività dell’azienda per la mobilità Atam non ha subito alcun disagio.

Sono regolari oggi a Bologna i servizi di Tper: i bus cittadini circolano regolarmente perché non c’è stata proclamazione di sciopero per la società del trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, dove invece è in atto lo sciopero di 4 ore per il personale delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, al momento Frecce, Intercity e Regionali circolano regolarmente. Possono subire variazioni o cancellazioni i servizi bus e Freccialink programmati in orario.