Il Jobs Act toglie il sonno a Elly: assediata da Landini, pressata da riformisti ed ex renziani

Adesso ci si mette il Jobs Act a mandare in corto circuito il Pd e guastare il sonno a Elly Schlein. In queste ore, naufragato il sogno referendario contro l’autonomia differenziata, della chiamata alle urne contro il “capolavoro renziano” dei tempi d’oro, come da rito, la segretaria dem evita di parlare. E si affida alla strategia, per ora perdente, del temporeggiamento in attesa degli eventi. Preferisce concentrarsi su temi meno divisivi e spingere l’acceleratore contro il pericoloso abbraccio tra Meloni e Musk, l’antitrumpismo viscerale. Meglio glissare sulle cinque mozioni separate presentate dal ‘campo largo’ in ordine sparso sugli aiuti all’Ucraina. E aspettare ad affrontare il nodo dei quattro quesiti contro il Jobs act che minacciano una resa dei conti nel campo progressista. Ma tacere non significare aver risolto. Per ora si barcamena: “Dobbiamo mettere la coalizione al riparo dai referendum”, dice.

Il Jobs act di Renzi spacca il Pd, Schlein nell’imbuto

Da una parte la cambiale in bianco con Maurizio Landini, con il Pd costretto ad andare al traino della Cgil, dall’altra quasi tutta la minoranza interna che non ha nessuna intenzione di fare le barricate contro il Jobs Act, all’epoca votato da tutti. Non è una novità che l’avventura referendaria non piaccia a una grossa fetta del partito tanto meno ai catto-dem che domenica hanno battezzato ufficialmente la loro corrente. Il punto è che neppure il presidente del partito Stefano Bonaccini è convinto, ancora meno Dario Franceschini, che più di altri si è speso per Elly alle primarie, che bolla la crociata come una scelta velleitaria.

Le minoranze non approvano l’abbraccio con la Cgil