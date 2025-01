Harris toglie il saluto a Trump durante il funerale di Carter, ma il tycoon se la ride con Obama…(video)

I funerali dell’ex Presidente americano James Earl Carter si sono svolti presso la National Cathedral di Washington, alla presenza di Donald Trump, Barack Obama, Joe Biden, George Bush, Bill Clinton e della candidata democratica uscita sconfitta dalle elezioni Kamala Harris. Non sono mancate le frecciatine di Obama e Biden nei confronti di The Donald, uscito vincitore dalle ultime elezioni di novembre, che l’hanno descritto come un pericolo per la democrazia. Il tycoon ha reso omaggio al democratico Carter insieme alla moglie Melania, nella camera ardente di Capitol Hill. Dopo la morte del 39esimo Presidente americano, Trump aveva reso nota la stima nei suoi confronti con una dichiarazione in cui attestava che l’operato di Carter avesse migliorato la vita degli americani. Nonostante il fair play politico di Trump, la Harris ha deciso di non salutare il proprio rivale forse per qualche sorta di invidia, sedendosi infine vicino ai Biden.

Harris toglie il saluto a Trump, ma il tycoon se la ride con Obama

Il rancore di Kamala Harris non avuto soltanto ripercussioni su Donald Trump, ma anche sul resto dei presenti. infatti, l’ex candidata democratica in corsa alla Casa Bianca non ha salutato neanche gli altri ex presidenti e le ex first ladies: tutto fa pensare che l’esponente progressista non abbia accettato nel modo migliore la propria disfatta. Aldilà delle critiche rivolte a Trump, sembra che ci sia stato uno scambio di battute tra lui ed Obama, come testimonia la testata americana Nbc news.

La stima di Trump per Carter e la disapprovazione per la scelta di Biden sulle bandiere

“A me piaceva l’uomo, non ero d’accordo con la sua politica, pensava che rinunciare al canale di Panama fosse una cosa buona, questo penso che gli è costato la rielezione, questo e gli ostaggi”, ha spiegato Donald Trump durante una conferenza stampa dopo la morte di James Carter. Il neo presidente americano ha però criticato una scelta compiuta da Biden, ovvero quella di mantenere le bandiere a mezz’asta per 30 giorni, sebben faccia parte del protocollo. Il tycoon ha specificato che “nessuno vuole questa cosa, nessun americano può essere felice di questo, vediamo cosa succede” e aggiungendo che una misura simile potrebbe impattare sul suo nuovo insediamento.