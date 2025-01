Greengate nella Ue, la rabbia di Prandini (Coldiretti): “Denunciamo questi imbrogli dal 2021” (video)

“Già dal 2021, Coldiretti è stata la prima e l’unica a denunciare l’imbroglio verde e come più volte dietro questi processi di falso ambientalismo ci potesse essere ben altro, compresa anche la spinta molto forte da parte di multinazionali che hanno interessi economici legati ad altre forme di business come quello dei cibi fatti in laboratorio, su cui sta investendo una lobby di oligarchi multimiliardari”, afferma Ettore Prandini di Coldiretti, commentando il “Greengate”, lo scandalo emerso nell’Unione Europea, in cui la Commissione Europea, durante il mandato di Frans Timmermans come vicepresidente responsabile per il Green Deal, avrebbe finanziato segretamente alcune organizzazioni ambientaliste con oltre 700.000 euro. Questi fondi sarebbero stati utilizzati per influenzare il dibattito pubblico e il voto dei parlamentari europei a favore delle politiche ecologiche promosse dalla Commissione.