Governo promosso in economia: il 70% degli italiani soddisfatto della propria situazione: il sondaggio

La settimana scorsa Youtrend, lunedì scorso il sondaggio swg per Mentana, og,gi, venerdì, Nicola Piepoli sul Giornale. Un “triplete” per Meloni e il suo governo. Anche la rilevazione odierna conferma il boom di fiducia nel premier cui corrisponde in pieno la salute dei Fratelli d’Italia, che il sondaggista sonda al 30 per centro. Dal gennaio 2024 al gennaio 2025 il governo e la fiduicia personale nella premier sono aumentati. Meloni si trova al 44 per cento dei consensi personali, la fiducia nell’ esecutivo si attesta al 43 per cento. Quest’ultimo dato è molto importante perché il sondaggio Piepoli rileva l’incremento che mese dopo mese il governo ha ottenuto dal gennaio dell’anno scorso. In un anno, evidentemente hanno convinto la politica economica e le riforme cui si sta mettendo mano. L’accresciuta rilevanza internazionale del premier e dell’Italia tanno contribuendo in buona parte.

Sondaggio Piepoli: Meloni in ascesa nella fiducia di donne e giovani

Si chiede Piepoli se la liberazione di Cecilia Sala abbia avuto ripercussioni politiche. “Sembrerebbe di sì, con particolare riferimento alla Presidente Meloni e al suo partito politico, entrambi in ascesa. In particolare la Presidente Meloni – scrive sul Giornale- trova punti di forza e di ascesa tra le donne, tra i giovanissimi (età inferiore ai 25 anni) e nel Centro Italia, mentre è normalmente in ascesa in tutti i gruppi culturali”. Osservando i dati dei partiti di governo, il sondaggio attesta la Lega all’8 per cento, Forza Italia al 9 e sostanzialmente stabili le opposizioni. Il che vuol dire che quello italiano è uno dei governi più stabili – se non il più stabile- d’Europa.

Cresce la fiducia di Meloni e del governo in un anno

“In definitiva, chi è al potere dimostra di «reggersi bene» nel Paese e anche presso le altre Nazioni”. Molto interessante il sondaggio sul versante economia. “Negli ultimi sei mesi gli italiani, tra coloro che hanno avuto la propria situazione economica migliorata o rimasta eguale, superano il 70%”. Il che indica che “in tutto sette italiani su dieci si reputano «positivi» sia per il loro passato che per il loro futuro. Una lieve diversità c’è per il giudizio sul Paese: secondo gli italiani infatti, la situazione nei prossimi mesi per l’Italia risulterà più positiva rispetto a quella passata; l’indicatore di fiducia nel Paese passa da meno del 50% a più del 50%. Una situazione quindi per l’Italia considerata «migliore» per il futuro rispetto al passato”.

Piepoli: il Pil aumenta più del previsto

Si segnala poi – rileva Pagnoncelli- che “il prodotto interno lordo italiano ha terminato la sua corsa del 2024 con un incremento dello 0,5% rispetto all’anno precedente, ma – invita a riflettere- nessuno degli enti ufficiali ha pensato di spiegare di che Pil si tratta. Non si è considerata infatti la diminuzione del numero degli italiani. pari a circa 350.000 persone durante l’anno trascorso. Il che si traduce in un 1,5% circa di Pil non prodotto per «assenza» degli italiani stessi. In realtà dunque il Pil per persona è aumentato del 2,5%, una situazione ben più brillante di quella descritta dai media”.