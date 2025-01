Google Maps si inchina agli ordini di Trump: il Golfo del Messico diventerà Golfo d’America

Google Maps si è adeguato alle direttive geografiche della Casa Bianca e ha deciso di cambiare il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America. “Abbiamo una prassi consolidata di implementare modifiche ai nomi quando sono stati aggiornati in fonti governative ufficiali”. Lo ha fatto sapere Google in un post su X. L’azienda ha annunciato che, in seguito a queste fonti ufficiali, verrà aggiornato quello che definisce il Geographic Names Information System (GNIS) negli Stati Uniti.

Per gli utenti americani sulle mappe il “Golfo del Messico” diventerà quindi “Golfo d’America”. La modifica del nome del Golfo del Messico e quella del monte Denali, la principale cima dell’Alaska, erano tra le decine di ordini esecutivi firmati da Donald Trump nelle prime ore della sua seconda presidenza. Venerdì 24 gennaio, il Dipartimento dell’Interno ha reso ufficiale il provvedimento: “Come stabilito dal signor presidente, il Golfo del Messico da ora in avanti sarà conosciuto ufficialmente come Golfo d’America e la cima più alta del Nord America si chiamerà nuovamente monte McKinley”.

Il metodo Trump dà i suoi frutti. Denali era precedentemente noto come Monte McKinley fino al 2015; quando l’amministrazione dell’epoca decise di ripristinare il nome tradizionale della montagna. Il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti ha confermato la propria intenzione di seguire le disposizioni dell’ordine esecutivo per implementare le modifiche toponomastiche. In un comunicato ufficiale, ha dichiarato che lo U.S. Board on Geographic Names, sotto la sua supervisione, sta lavorando per aggiornare rapidamente la nomenclatura federale ufficiale all’interno del GNIS, rendendo le modifiche immediatamente efficaci per l’uso governativo. Al momento, non sono stati rilasciati commenti da parte di Apple riguardo alle eventuali modifiche su Apple Maps.