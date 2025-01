Giuli stanzia 10 milioni per la cultura sui quotidiani. Altro che tagli, il governo mette risorse nell’editoria

Arrivano altri finanziamenti del governo ai quotidiani cartacei. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha dato una risposta a quegli editori che lamentavano tagli all’editoria varando un fondo di 10 milioni di euro nel 2025. La norma è contenuta nel cosiddetto «Piano Olivetti per la cultura» che il ministro ha inserito nel decreto-legge approvato dal governo Meloni il 27 dicembre scorso. L’obiettivo è quello di rivitalizzare la cosiddetta “terza pagina”, ossia la pagina dedicata alla cultura. Lo riporta Open.

La norma voluta dal ministro Giuli per un fondo dedicato alla cultura nei quotidiani

Nella relazione che spiega la filosofia del cospicuo intervento in favore dell’editoria cartacea si legge nello specifico che i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 3 «dispongono l’istituzione, in via sperimentale, di un fondo dedicato al finanziamento della cosiddetta terza pagina. Lo spazio che i quotidiani italiani dedicavano al mondo della cultura latamente inteso, accogliendo rubriche letterarie, artistiche e mondane. Inventata agli inizi del Novecento e divenuta una peculiarità italiana, la terza pagina ha costituito un importante strumento per la crescita culturale del Paese». Il fondo consiste in 10 milioni di euro “presi dal fondo speciale di parte corrente dello stesso ministero (quindi non si tratta di nuove risorse)”, spiega sul sito Open Fosca Bincher. Aggiungendo che queste risorse – che non sono subito disponibili – verranno distribuite “con uno o più decreti del ministro della Cultura. D’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze;sentito il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

L’evoluzione della cosiddetta Terza pagina