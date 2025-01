Giovane filippino accoltellato a piazza Testaccio da uno studente egiziano: si indaga sul litigio

Un ragazzo filippino di 17 anni è stato accoltellato alla gola fuori dalla scuola, nella piazza romana di Testaccio. Lo studente che ha ferito il ragazzo, con l’aiuto di un altro giovane tunisino, è di nazionalità egiziana: i due complici sarebbero stati identificati dalla polizia davanti a una farmacia come riporta il Corriere della Sera. La vittima dell’accoltellamento è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo, dopo essere stato aiutato da due passanti che hanno visto la perdita di sangue del minore dovuta alla lacerazione. Attualmente, sembra che il ragazzo non sia in pericolo di vita e se le sue condizioni dovessero migliorare, potrà essere ascoltato dagli agenti di polizia. Nel frattempo, i genitori del ragazzo sono accorsi al suo capezzale dopo aver appreso la notizia.

Gli investigatori della questura stanno mantenendo il massimo riserbo sulla questione dell’accoltellamento, in quanto stanno ancora svolgendo degli accertamenti per verificare quanto accaduto. in base alle notizie del Corriere, oltre ai due ragazzi identificati, ce ne sarebbero altri 5 o 6 che hanno circondato la vittima e che dopo il ferimento avrebbero abbandonato la piazza, scappando tra le strade rionali. La ricerca avverrà anche attraverso le telecamere di sicurezza del quartiere di Testaccio e i video potrebbero finire agli investigatori per far luce sull’evento. Resta da comprendere se il motivo dell’accoltellamento sia dovuto a una vendetta per un alterco precedente tra la vittima e il feritore, oppure se ci siano altri moventi correlati alla scuola frequentata da tutti i ragazzi coinvolti nella vicenda.

La teoria attorno al ferimento del giovane filippino: potrebbe trattarsi di una rissa

Chi indaga sta cercando di comprendere se in precedenza ci sia stata una rissa tra due comitive giovanili che potrebbero essersi scontrate nei giardini di piazza Testaccio, da cui successivamente è scaturito il ferimento del giovane filippino, secondo le fonti del Corriere. Tra i membri dei due gruppi potrebbe essere scattata una lite che si è amplificata quando uno dei contendenti ha estratto l’arma da taglio. Gli investigatori stanno anche cercando l’oggetto con cui è stato ferito il ragazzo ora finito in ospedale e per ora non è esclusa la presenza di altre armi taglienti nella vicenda.