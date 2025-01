Giorgia Meloni sarà alla cerimonia d’insediamento di Trump: fine delle speculazioni

Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia di insediamento di Donald Trump. Dopo l’indiscrezione trapelata nella serata di ieri, la notizia è stata confermata direttamente da Palazzo Chigi: «Washington, Capitol Building – Cerimonia di insediamento del Presidente eletto, Donald Trump», si legge nell’agenda ufficiale del premier, divulgata dalla presidenza del Consiglio. E, dunque, si archiviano in via definitiva tutte le speculazioni di queste settimane sulla presenza o meno del presidente del Consiglio a Washington, lunedì.

Meloni nelle scorse settimane aveva più volte ribadito di non escludere affatto la possibilità di intervenire, cosa che le avrebbe fatto piacere, ma avere l’esigenza di conciliare il viaggio con gli impegni in agenda. «Io confermo l’invito e che mi piacerebbe esserci, lo sto valutando con la compatibilità dell’agenda, ma se riesco partecipo volentieri», ha chiarito anche nel corso della conferenza stampa di fine anno, che si è svolta il 9 gennaio, celebrata per altro a pochissimi giorni dalla sua visita lampo a Mar-a-Lago. «Il viaggio “non rituale” era una idea nata durante l’incontro a Parigi, è stata l’occasione per confermare un rapporto che si annuncia molto solido, Italia e Usa hanno rapporti saldi e questo indipendentemente dal colore dei governi», ha aggiunto in quella sede, rispondendo alle domande dei cronisti.

Cambio di programma per il freddo: l’Inauguration day si svolge al chiuso

La cerimonia quest’anno di svolgerà al chiuso, all’interno del Congresso, a causa dell’ondata di gelo che è attesa a Washington. Tradizionalmente, invece, si svolge sulla scalinata di Capitol Hill. L’indiscrezione, anticipata da Abcnews, è stata poi confermata dallo stesso presidente eletto. «Non voglio vedere persone che stanno male o rimangono ferite, sono condizioni meteorologiche pericolose per le decine di migliaia di forze dell’ordine, di squadre di primo soccorso, e persino i cavalli, e le centinaia di migliaia di sostenitori che saranno fuori per molte ore il 20 gennaio», ha scritto Trump su Truth Social, spiegando di aver ordinato che la cerimonia di svolga «nella Rotonda del Campidoglio, come fece Ronald Reagan sempre a causa del grande freddo».

Trump: «Dopo il giuramento incontrerò la folla di sostenitori»

«È mio dovere proteggere il popolo di questo Paese, ma ancora prima di iniziare, devo pensare all’inaugurazione, le previsioni del tempo per Washington, con il fattore del vento, potranno far registrare temperature ai minimi storici», si legge ancora nel post, che ricorda che alla cerimonia parteciperanno «i vari dignitari e ospiti» cui ha rivolto l’invito. «Sarà una bella esperienza per tutti, soprattutto per il pubblico televisivo», ha proseguito, spiegando che anche i suoi sostenitori invece di radunarsi nel mall potranno seguire la cerimonia del giuramento al chiuso nella Capital One Arena, la stessa dove domenica sera ci sarà un mega rally per il ritorno del tycoon alla Casa Bianca. E annunciando che una volta conclusa la cerimonia di giuramento «incontrerò la folla dei sostenitori» nell’arena.