Gigino “chiagni e fotti”: Di Maio strappa l’incarico-bis alla Ue: 16mila euro al mese. Lo manda “Marione”…

uigi Di Maio, spettatori della disfatta del Movimento Cinque Stelle, delle liti tra Grillo e Conte e delle angosce dell'opposizione, l'ha rifatto: ha strappato la proroga del munifico incarico (tra i tredicimila e i sedicimila euro, al mese, ovviamente…) come inviato speciale dell'Unione Europea per il Golfo Persico. Secondo "Il Foglio", l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella Commissione von der Leyen Kaja Kallas, lo scorso 20 dicembre ha informato l'Italia della decisione di voler rinnovare l'incarico a Di Maio. Dall'abolizione della povertà in Italia, annunciata da una finestra di Palazzo Chigi la sera dell'approvazione, nel Conte 2, del devastante (per le casse dello Stato) Reddito di cittadinanza, alla poltrona-bis alla Ue e conseguente abolizione della sua povertà, forse per sempre.

Di Maio e l’incarico alla Ue

na cambiale politica che Di Maio continua a incassare. In sintesi, non lo manda Picone, ma Marione… Con ottime valutazioni su quanto fatto dall’ex leader del M5S, passato dalle rivolte di piazza alla protezione politica di Mario Draghi, suo vero pigmalione, da quando spaccò il M5S che aveva deciso di sfiduciare il suo governo. U

“L’eccellente prestazione dell’Eusr per il Golfo, Luigi Di Maio, ha rappresentato un grande contributo nel far avanzare la cooperazione Eu-Gcc. Ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo di entrambe le cooperazioni regionale e bilaterale con i paesi del Golfo nel campo delle consultazioni politiche, dei dialoghi sulla sicurezza, sul commercio e investimenti, energia verde e relazioni people-to-people”. Ecco perché, spiega l’Alto rappresentante, “la sua presenza è stata determinante per il successo del Summit Eu-Gcc”. Conclusione; incarico prorogato a Luigi Di Maio per altri due anni, dal 1° marzo 2025 al 28 febbraio 2027”. E l’Italia? La Meloni? “La premier non ha potuto che spalancare le braccia…”, scrive Il Foglio.