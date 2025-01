È morto Furio Colombo, una vita tra giornalismo, politica e famiglia Agnelli. Aveva 94 anni

È morto all’età di 94 anni il giornalista Furio Colombo. Ne ha dato notizia la famiglia in una nota, in cui si riferisce che si è spento «assistito dalla moglie Alice e dalla figlia Daria» e se ne ricorda l’«intensissima attività di giornalista che lo ha visto inviato della Rai e corrispondente dagli Stati Uniti, editorialista di Repubblica, direttore de L’Unita, fondatore del Fatto Quotidiano», oltre che il servizio come «parlamentare per tre legislature per i Ds, L’Ulivo e il Pd» e «un’intensa attività culturale come autore di testi letterari e cinematografici e diretto per tre anni l’Istituto di Cultura di New York, nonché titolare di cattedra alla Columbia University. Ha svolto anche – prosegue la nota – incarichi aziendali prima alla Olivetti e poi come Rappresentante Fiat negli Stati Uniti».

Dai primi programmi in Rai alla fondazione de “Il Fatto quotidiano”

Furio Colombo, che per un periodo ha usato lo pseudonimo di Marc Saudade, era nato a Châtillon, in Valle d’Aosta, il 1° gennaio 1931. Laureato in giurisprudenza all’Università di Torino, alla metà degli anni Cinquanta iniziò un’attività parallela tra pratica in avvocatura e partecipazione alla scrittura di programmi culturali della Rai, come vincitore di concorso insieme a un gruppo di giovani intellettuali come Umberto Eco, Gianni Vattimo e Piero Angela.

Dirigente della Olivetti in Italia e negli Stati Uniti (1955-64), in seguito responsabile dei programmi culturali della Rai (1965-72), Furio Colombo ha realizzato numerosi servizi giornalistici e documentari su avvenimenti politici di diversi Paesi del mondo, con una particolare attenzione agli Stati Uniti di cui era grande conoscitore. Giornalista professionista dal 1967, fu tra l’altro autore dell’ultima intervista rilasciata da Pier Paolo Pasolini, che fu pubblicata da La Stampa, allora diretta da Arrigo Levi, il giorno prima dell’omicidio dello scrittore e regista, avvenuto nella notte tra il 1° e il 2 novembre 1975. È stato anche corrispondente dagli Stati Uniti per La Stampa e per La Repubblica, di cui fu editorialista.

Presidente della Fiat Usa (1989-94), Colombo ebbe un forte legame con la famiglia Agnelli e con Gianni in particolare e in occasione del centenario della nascita dell’Avvocato fu autore di un podcast dedicato. Direttore dell’Istituto italiano di cultura di New York (1991-94), è stato direttore responsabile de La rivista dei libri. Docente presso varie università, Colombo ha collaborato con numerosi quotidiani e periodici (La Stampa, La Repubblica, The New York Times, Panorama, L’Europeo, L’Espresso) e dal 2001 al 2005 è stato direttore del quotidiano l’Unità, affiancato da Antonio Padellaro. Dopo avere lasciato l’Unità nel 2008, Colombo è stato tra i fondatori insieme a Marco Travaglio e Padellaro de Il Fatto Quotidiano, di cui è stato editorialista fino al 2022, curando anche la rubrica quotidiana “A domanda rispondo”, dove generalmente affrontava temi politici proposti dai lettori. Vincitore di vari premi giornalistici e autore di numerosi saggi, soprattutto di politica e comunicazione, nel 1990 era stato insignito dal presidente della Repubblica dell’onorificenza di Grand’Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Parlamentare di sinistra per tre legislature: Furio Colombo fu promotore del Giorno della Memoria

Nel 1996 è stato eletto deputato per il gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo, nel 2006 è stato eletto senatore nella lista dei Democratici di Sinistra per poi essere rieletto nella lista del Pd nel 2008. È stato autore della legge sul Giorno della Memoria della Shoah, che si celebra ogni anno il 27 gennaio ed è stato presidente della Commissione Permanente della Camera dei Deputati per i Diritti Umani. È stato inoltre presidente nazionale di “Sinistra per Israele”. I funerali si svolgeranno al Cimitero Acattolico di Roma domani, mercoledì 15 gennaio alle 15.