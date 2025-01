Don Backy scatenato: “Amadeus il peggior direttore artistico di Sanremo di sempre” (video)

Scatenatissimo Don Backy, ospite di Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona. Il cantautore toscano, al secolo Aldo Caponi, che da tempo denuncia di essere stato epurato dalla sinistra, ha terremotato le feste natalizie nel salotto tv Rai, con una serie di attacchi senza freni nei confronti dei soliti noti della tv. “Sono sincero, non faccio finta, non mi arruffiano questo o quello”, spiega l’85enne artista toscano.

Dopo aver parlato della contesa con l’ex amico Teo Teocoli con delle presunte richieste di denaro in sospeso, ha avuto parole incandescenti sul mondo della musica, in particolare sul Festival di Sanremo e e sui direttori artistici delle ultime edizioni. Ma è su Amadeus che l’autore de L’immensità ha il dente avvelenato.

“Claudio Baglioni, Amadeus e Carlo Conti??? Li trito tutti perché non mi hanno mai convocato a Sanremo” 😆 #LVB pic.twitter.com/3F09XZ7Ovy — La Volta Buona (@voltabuonarai) January 2, 2025

“Cosa ne penso di Amadeus? Il peggiore dei direttori artistici del Festival di Sanremo! Ha avuto successo, ma dipende da tanti fattori; non mi dire che ha sentito lui le canzoni, e se lo ha fatto non gli dò alcun tipo di competenza per scegliere quale può andare e quale no, tu chi sei per poterlo fare?”. Queste le parole ‘al veleno’ di Don Backy – ospite a La Volta Buona – rispetto ai 5 anni con Amadeus padrone di casa, aggiungendo: “Di musica non ne capisce niente! 5 anni di successo legati ad altri fattori, alla capacità di intrattenere il pubblico magari…”.

Non manca uno strale al curaro nei confronti di Claudio Baglioni, quando era direttore artistico della kermesse sanremese. “Mi mandò un messaggio dicendomi che purtroppo anche quell’anno non ero riuscito ad entrare nel cast dei big; ma mi chiedo, com’è possibile se nemmeno avevo presentato la canzone?!”.

E su Carlo Conti, “lo terrei solo perché è tifoso della Fiorentina come me”, taglia corto Don Backy sotto gli occhi di una sbigottita, ma al tempo stesso divertita Caterina Balivo.