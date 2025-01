Domani al Senato il libro di Pedrizzi su Papa Ratzinger con Gasparri, Bertinotti e il Cardinale Re

Venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 14, nella Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama, Presso il Senato della Repubblica, si svolgerà la presentazione dell’ultimo libro di Riccardo Pedrizzi, “Joseph Ratzinger. Benedetto XVI. La ragione dell’uomo sulle tracce di Dio“ pubblicato da Cantagalli Edizioni.

L’incontro, a cui parteciperà il promotore dell’iniziativa, il sen. Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, saranno presenti anche S. Em. Rev.ma. il Cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio e autore della prefazione; l’On.le Fausto Bertinotti, Presidente della Fondazione “Cercare Ancora”; il Dott. Giuseppe De Lucia Lumeno, Segretario Generale Associazione Nazionale Banche Popolari e autore della postfazione; il Prof. Rocco Buttiglione, Membro Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

Coordina il Dott. Marco Frittella, Direttore Comunicazione e relazioni Istituzionali Rai Com.

Sarà presente il Sen. Riccardo Pedrizzi, autore del libro, già presidente della Commissione Finanze di Palazzo Madama e attualmente presidente del Cts dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti).

Il volume ricostruisce la figura del Papa “teologo” per eccellenza, Benedetto XVI, un Padre per tutti i cattolici del mondo, il filosofo che seppe sfidare la modernità utilizzando i suoi stessi strumenti, il difensore dei principi non negoziabili, colui che rivendicò sempre il ruolo pubblico del Cristianesimo, che seppe conciliare fede e ragione, che insistette sempre per il riconoscimento delle radici cristiane dell’Europa, che promosse con forza il dialogo tra le religione, salvaguardando l’identità del cattolicesimo.