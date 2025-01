Disastro aereo a Washington: nessun superstite. A bordo campioni di pattinaggio russi (video)

Il Cremlino lo conferma. Tra i 64 passeggeri coinvolti nel disastro aereo di Washington, anche due ex campioni del mondo di pattinaggio artistico, Evgenia Shishkova e Vadim Naumov: erano cittadini russi. L’incidente avvenuto alle prime ore del mattino, 21 ora locale, ha visto il jet passeggeri dell’American Airlines, volo regionale 5342, scontrarsi in volo con un elicottero Black Hawk dell’esercito americano, precipitando nelle acque gelide del Potomac. I primi bilanci sono drammatici: decine di vittime, soccorsi frenetici e l’America, e ora anche la Russia, sotto shock.

«Purtroppo dobbiamo confermare queste tristi informazioni, queste cattive notizie che arrivano oggi da Washington. Ci rammarichiamo e porgiamo le nostre condoglianze alle famiglie e agli amici che hanno perso i loro cari», ha detto Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, in una conferenza stampa. I due atleti, marito e moglie, avevano vinto il titolo mondiale nel 1994 e da anni lavoravano come allenatori negli Stati Uniti. Il loro figlio, Maxim Naumov, si è recentemente classificato quarto ai campionati nazionali americani di pattinaggio a Wichita, in Kansas.

Mass casualty event in Washington D.C. after a helicopter collided with a commercial plane while landing with around 60 passengers on board.

The plane fell into the Potomac River. Rescue services are on the scene pic.twitter.com/EIrUUwMi2E

