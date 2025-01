Visibilia, Daniela Santanchè rinviata a giudizio. L’avvocato: «È innocente e lo dimostreremo»

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, è stata rinviata a giudizio per falso in bilancio nell’ambito della vicenda che riguarda i conti di Visibilia Editore, di cui è stata fondatrice, ma ha dismesso tutte le quote, dopo aver rimesso anche tutti gli incarichi alla fine del 2021. La decisione è stata assunta dal gup di Milano, Anna Magelli, al termine di una breve camera di consiglio che ha accolto la richiesta della Procura. «È una decisione che ci aspettavamo, ma che lascia l’amaro in bocca. Dimostreremo nel processo l’estraneità alle accuse», ha commentato l’avvocato di Santanchè, Nicolò Pelanda.

Daniela Santanchè rinviata a giudizio con l’accusa di falso in bilancio

La prima udienza è fissata per il 20 marzo, davanti alla seconda sezione del tribunale di Milano. Oltre a Santanchè sono state rinviate a giudizio altre 16 persone, tra le quali il compagno Dimitri Kunz d’Asburgo, e una società, la Visibilia srl, posta in liquidazione. Il reato contestato è falso in bilancio: secondo l’accusa, gli imputati avrebbero nascosto le perdite della società agli altri soci e al pubblico per trarne un «ingiusto profitto» ed evitare una «costosa ricapitalizzazione».

La difesa: «Nessuna operazione di maquillage dei bilanci»