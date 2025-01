Cremona, studentessa di 15 anni travolta e uccisa da un bus: era sulle strisce ma c’era il semaforo rosso

Una tragedia assurda, incomprensibile. Una ragazzina di 15 anni è stata investita e uccisa da un autobus questa mattina a Cremona, intorno alle 7.40, in via Dante, da un bus che non s’è accorta di lei, nonostante fosse sulle strisce e nonostante un semaforo rosso. Elisa Marchesini si stava recando a scuola, al liceo Anguissola, dove frequentava la seconda classe ad indirizzo economico e sociale: stava attraversando via Dante a piedi quando alle 7.50 è stata investita dall’autobus carico di studenti. La 15enne avrebbe attraversato sulle strisce pedonali con il semaforo rosso e per il conducente del bus non sarebbe stato possibile evitare l’urto. Elisa è morta sul colpo. A terra, sparpagliati sull’asfalto, zaino, astuccio e libri. Gli agenti della Polizia locale proseguono le indagini: in particolare attendono di poter risentire l’autista del bus, portato in ospedale in stato di shock, e di visionare nel dettaglio le immagini delle telecamere posizionate sul semaforo. Ad indagare sono gli agenti della polizia locale: la via dove la ragazza è stata investita è ancora chiusa al traffico per consentire i rilievi. Gli investigatori stanno sentendo i testimoni che si trovavano sia sull’autobus sia in strada per ricostruire l’accaduto.