Cecilia Sala, Roma scrive a Teheran: “Rilascio immediato” e “garanzie totali sulla detenzione”

L’Italia ha consegnato questa mattina una nota verbale all’Iran in cui “chiede nuovamente il rilascio immediato” e “garanzie totali sulle condizioni di detenzione di Cecilia Sala”, detenuta nel famigerato carcere di Evin. Lo riferiscono fonti della Farnesina.

La nota verbale del ministero degli Esteri italiano e’ stata consegnata al governo iraniano, attraverso l’ambasciatrice a Teheran Paola Amadei. L’iniziativa rientra nel lavoro che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sta portando avanti con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, per arrivare a una rapida e positiva soluzione della vicenda.

La nota verbale consegnata il primo gennaio 2024 contiene anche una richiesta di chiarezza sulle condizioni di detenzione, sulla possibilita’ di fornire generi di conforto e sulla garanzia che questi vengano consegnati effettivamente alla cittadina italiana.

L’appello di Mattarella per Cecilia Sala: aspettiamo di rivederla in Italia

Nel suo discorso di fine anno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è unito all'”angoscia di tutti” per la detenzione della giornalista italiana Cecilia Sala, arrestata in Iran lo scorso 19 dicembre. “Le siamo vicini in attesa di rivederla al più presto in Italia”, ha detto, pur rimanendo prudente e non citando mai il regime di Teheran. “Quanto avviene segnala ancora una volta il valore della libera informazione”, ha sottolineato Mattarella ricordando i tanti cronisti che rischiano la vita “per documentare quel che accade nelle sciagurate guerre ai confini dell’Europa, in Medio Oriente e altrove” e mettendo in luce “il servizio che rendono alla comunità”.

“Non è il momento di fare congetture né è opportuno farle”, ha detto il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, in un’intervista a La Stampa, a proposito dell’arresto in Iran delle giornalista Cecilia Sala. “La riservatezza – ha proseguito il ministro dell’interno – è uno degli elementi fondamentali per arrivare al risultato che tutti noi desideriamo: il suo ritorno a casa. Il Ministero degli Esteri e l’intelligence stanno lavorando per ottenere la sua liberazione e confidiamo di poterci riuscire prima possibile”.