Cecilia Sala, la stampa mondiale celebra il ritorno della giornalista e plaude al governo Meloni

La liberazione di Cecilia Sala, giornalista italiana detenuta per venti giorni nel carcere di Evin, ha scosso le redazioni di tutto il mondo. Da Reuteurs a Bloomberg, dai titoli solenni della stampa europea come Le Monde ai commenti incisivi dei media mediorientali e perfino indiani, la notizia del suo rilascio si è propagata con una rapidità che riflette la centralità del caso. Una «partita a scacchi» tra Roma e Teheran, l’hanno chiamata i giornalisti del Jerusalem Post, evidenziando l’impegno del governo Meloni in questo arduo testa a testa con l’Iran.

Cecilia Sala: un caso globale dai quotidiani agli schermi

A pochi minuti dalla conferma ufficiale del rilascio, i principali network americani come Cnn e Nbc news hanno aperto le edizioni del mattino con il caso Sala. «Ultim’ora: giornalista italiana liberata dalla famigerata prigione di Evin», ha riportato la Cnn, sottolineando l’infamia del carcere dove Cecilia Sala era detenuta. Un luogo che, nella memoria collettiva, evoca la repressione contro giornalisti e dissidenti. A seguire il Financial Times, lo storico quotidiano francese Le Figaro, il tedesco Bild e il Wall Street Journal.

Anche il Guardian, simile al New York Times, in un articolo dettagliato, ha sottolineato il contesto politico dell’arresto, descrivendolo come un ennesimo episodio del braccio di ferro tra l’Iran e l’Occidente. Ma il quotidiano britannico ha riportato anche che «i leader dell’opposizione hanno elogiato gli sforzi diplomatici del governo italiano».

Un successo diplomatico di Meloni, la sinistra deve ammetterlo

«La giornalista italiana Cecilia Sala liberata dalla prigione iraniana, riferisce l’ufficio del Primo Ministro italiano», ha titolato invece Al Arabiya nella sua edizione inglese. Nel frattempo ampio risalto alla vicenda è stato dato anche dal media spagnolo El País, che ricorda la missione di Meloni negli Usa per incontrare il presidente a Mar-a-Lago. «Sebbene il viaggio sia stato tenuto segreto e il contenuto delle conversazioni tra i due non sia stato rivelato ufficialmente — si legge — i media sottolineano che, tra le altre, è stata discussa la questione del rilascio di Sala».