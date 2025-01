Cazzullo tace sulla sinistra che si vergogna del “nostro paese”, di cui Meloni è orgogliosa. La lettera di Pedrizzi

Chi ha fatto del patriottismo e dell’idea di “nostro paese” una ragione di vita politica, come l’ex senatore, già presidente della Commissione Finanze di Palazzo Madama, Riccardo Pedrizzi, ha ritenuto di dover rivolgere a Cazzullo alcune osservazioni, in una lettera (al momento) non pubblicata nella stessa rubrica che aveva ospitato quella del signor Navacchia. Lettera che Pedrizzi, per chiarezza, ha firmato da cittadino senza ricordare la propria esperienza politica e parlamentare. “Caro Dottor Cazzullo, leggo qualche giorno fa la sua risposta al Signor Gino Navacchia che lamenta che i politici intervistati ai vari talk-show si riferiscono spesso all’Italia, utilizzando la locuzione ‘questo paese”’. Nella sua risposta lei tira in ballo la premier Meloni che, invece, avrebbe “scelto una narrazione opposta”, fornendo la rappresentazione di un’altra Italia fatta di categorie benemerite come ‘militari, medici, infermieri che continuano a fare il loro dovere’. Questo racconto – secondo lei, Dottor Cazzullo- dovrebbe essere fatto ‘da un leader di centrosinistra’. E perché? In pratica lei mette sullo stesso piano propagandistico sia chi sembra vergognarsi di ‘questo paese’ , sia coloro che appartengono all’ala patriottico-sovranista che, invece, amano l’Italia. Si tratta del solito giochetto che poi induce tanta gente in buona fede a dire: ‘sono tutti uguali’. Questo non mi sembra generoso da parte sua, anche perché dovrebbe sapere molto bene che l’uso di questa locuzione, ‘paese’, è solamente l’effetto di un processo di carattere culturale che viene da lontano, essendo iniziato da quando per ragioni ideologiche e di parte furono eliminati nei testi scolastici, nel lessico giornalistico e nel parlare comune le parole ‘patria’ e ‘nazione’, sostituite, appunto, con quella di ‘paese’, senza nemmeno la P maiuscola. Non c’è da meravigliarsi, dunque – come lei giustamente nota- che si sia verificato il passaggio successivo alla espressione ‘questo Paese. Come se l’Italia fosse altro rispetto a noi'”, conclude Pedrizzi.