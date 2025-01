Caso Ramy, al Tg3 il video dell’inseguimento e l’audio dei carabinieri: “È caduto? Bene”

Emerge un video inedito sull’inseguimento concluso con l’incidente in cui è morto lo scorso 24 novembre Ramy Elgaml al quartiere Corvetto di Milano.

Nelle immagini messe in onda dal Tg3, si sentono i commenti dall’auto dei carabinieri con la dashcam all’inseguimento dello scooter su cui viaggiano Ramy e il conducente del mezzo Fares Bouzidi. La sequenza è tratta dai video della dashcam e della telecamera del Comune di Milano

Nel servizio tv si sentono, in successione, diverse frasi dei carabinieri nella concitazione dell’inseguimento. Una prima (“vaff… non è caduto”), pronunciata dopo lo speronamento. Una seconda frase simile, nel corso dell’inseguimento: “Chiudilo, chiudilo… no, mer… non è caduto”. Infine la terza frase, alla fine dell’inseguimento, quando sembra effettivamente esserci un ulteriore contatto, come testimoniano le immagini riprese questa volta da una telecamera del Comune.

Vicino al Palazzo di Giustizia arriva quello che sembra essere un impatto. I due fuggitivi perdono il controllo del mezzo. “Via Quaranta, sono caduti, bene!’ esclama un carabiniere via radio. ‘Bene’, commenta uno dei militari senza sapere quanto sia grave l’incidente

Trasmesse infine anche le immagini di due carabinieri che, dopo l’incidente, si avvicinano a un giovane sul marciapiede, che alza le mani in alto. Si tratta di Omar, il testimone che ha detto di aver ripreso tutto, aggiungendo che i militari dell’Arma gli avrebbero intimato di cancellare il filmato.

I legali dei familiari di Ramy, gli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli, hanno commentato a caldo le immagini inedite: a loro avviso si tratta di “omicidio volontario” e non stradale. Come già noto dal dicembre scorso, la Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati – contestando, a vario titolo, falso e frode processuale e depistaggio – almeno due carabinieri, mentre il militare alla guida della gazzella era già stato iscritto per omicidio stradale, come il 22enne che conduceva lo scooter. In particolare, si indaga per depistaggio in merito alla presunta cancellazione del video del testimone, quello ripreso dalle telecamere.